Helyreállhat a megtépázott viszony Washington és Újdelhi között?

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szombaton Újdelhiben tárgyalt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel a kereskedelmi és energetikai kapcsolatokról. A látogatás célja a megtépázott kétoldalú viszony helyreállítása volt; a kapcsolatot Washington vámintézkedései, illetve az Egyesült Államok Pakisztánhoz és Kínához fűződő közeledése árnyékolja be.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy az amerikai energiahordozók hozzájárulhatnának India energiaellátásának diverzifikálásához. Emellett leszögezte: Washington nem engedi, hogy Irán "túszul ejtse" a globális energiapiacot. Az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság ugyanis jelentősen visszavetette azokat az amerikai törekvéseket, amelyek India orosz olajfüggőségének csökkentésére irányultak.

Az amerikai–indiai kapcsolatokat az elmúlt évben számos tényező terhelte, főleg, mivel

Donald Trump az egyik legmagasabb amerikai vámtételt vetette ki az indiai termékekre.

Eközben Washington egyre szorosabb viszonyt ápol a rivális Pakisztánnal, amely az iráni háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítések kulcsszereplőjévé vált. Trump pekingi látogatása szintén komoly aggodalmat keltett Indiában.

Februárban a két ország keretmegállapodást kötött az indiai árukra kivetett vámok 50 százalékról 18 százalékra történő csökkentéséről. Az eredeti vámteher felét India korábbi orosz olajvásárlásaihoz kötötték. A végleges megállapodásról szóló tárgyalások azonban lelassultak, miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság február végén megsemmisítette Trump vámrendeleteit. Ez ugyan ténylegesen 10 százalékra mérsékelte az indiai termékek vámterhét, ám Újdelhi továbbra is óvatosan mérlegel. A Trump-kormányzat ugyanis tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra hivatkozva vizsgálatokat indított, amelyek várhatóan visszaállítják a korábbi vámszintet.

Rubio Trump nevében meghívta Modit a Fehér Házba,

emellett a jövő héten részt vesz az Indiában tartandó Quad külügyminiszteri találkozón is. Elemzők ugyanakkor rámutatnak, hogy ez már a harmadik Quad-ülés vezetői szintű részvétel nélkül. Ez a tendencia a négyes csoport – az Egyesült Államok, India, Japán és Ausztrália – geopolitikai jelentőségének csökkenésére utal. Richard Rossow, a CSIS elemzője szerint a több mint három hónapja bejelentett, de azóta sem véglegesített kereskedelmi megállapodás hiánya az együttműködés más területeire is árnyékot vet. Emiatt nem várható, hogy Rubio látogatása érdemben változtatna a kapcsolatok negatív irányvonalán.

Forrás: Reuters

