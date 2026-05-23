  • Megjelenítés
Helyreállhat a megtépázott viszony Washington és Újdelhi között?
Globál

Helyreállhat a megtépázott viszony Washington és Újdelhi között?

Portfolio
Marco Rubio amerikai külügyminiszter szombaton Újdelhiben tárgyalt Narendra Modi indiai miniszterelnökkel a kereskedelmi és energetikai kapcsolatokról. A látogatás célja a megtépázott kétoldalú viszony helyreállítása volt; a kapcsolatot Washington vámintézkedései, illetve az Egyesült Államok Pakisztánhoz és Kínához fűződő közeledése árnyékolja be.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter a megbeszélésen hangsúlyozta, hogy az amerikai energiahordozók hozzájárulhatnának India energiaellátásának diverzifikálásához. Emellett leszögezte: Washington nem engedi, hogy Irán "túszul ejtse" a globális energiapiacot. Az iráni háború nyomán kibontakozó energiaválság ugyanis jelentősen visszavetette azokat az amerikai törekvéseket, amelyek India orosz olajfüggőségének csökkentésére irányultak.

Az amerikai–indiai kapcsolatokat az elmúlt évben számos tényező terhelte, főleg, mivel

Donald Trump az egyik legmagasabb amerikai vámtételt vetette ki az indiai termékekre.

Eközben Washington egyre szorosabb viszonyt ápol a rivális Pakisztánnal, amely az iráni háború lezárására irányuló diplomáciai erőfeszítések kulcsszereplőjévé vált. Trump pekingi látogatása szintén komoly aggodalmat keltett Indiában.

Még több Globál

Megindult a belháború: a szemünk láttára hullik darabjaira az egykori kormánypárt – Tényleg vége az illiberalizmusnak Lengyelországban?

Létfontosságú olajterminált ért támadás Oroszországban

Friss fejlemények a PURL ügyében, Zelenszkij visszautasított egy ajánlatot Orbán Viktorra hivatkozva - Híreink az orosz-ukrán háborúból szombaton

Februárban a két ország keretmegállapodást kötött az indiai árukra kivetett vámok 50 százalékról 18 százalékra történő csökkentéséről. Az eredeti vámteher felét India korábbi orosz olajvásárlásaihoz kötötték. A végleges megállapodásról szóló tárgyalások azonban lelassultak, miután az amerikai Legfelsőbb Bíróság február végén megsemmisítette Trump vámrendeleteit. Ez ugyan ténylegesen 10 százalékra mérsékelte az indiai termékek vámterhét, ám Újdelhi továbbra is óvatosan mérlegel. A Trump-kormányzat ugyanis tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokra hivatkozva vizsgálatokat indított, amelyek várhatóan visszaállítják a korábbi vámszintet.

Rubio Trump nevében meghívta Modit a Fehér Házba,

emellett a jövő héten részt vesz az Indiában tartandó Quad külügyminiszteri találkozón is. Elemzők ugyanakkor rámutatnak, hogy ez már a harmadik Quad-ülés vezetői szintű részvétel nélkül. Ez a tendencia a négyes csoport – az Egyesült Államok, India, Japán és Ausztrália – geopolitikai jelentőségének csökkenésére utal. Richard Rossow, a CSIS elemzője szerint a több mint három hónapja bejelentett, de azóta sem véglegesített kereskedelmi megállapodás hiánya az együttműködés más területeire is árnyékot vet. Emiatt nem várható, hogy Rubio látogatása érdemben változtatna a kapcsolatok negatív irányvonalán.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Megjött a figyelmeztetés Brüsszelből: drámai tempóban omlott össze a magyarok védőhálója
Olyasmi történt a légkörben, amire kétmillió éve nem volt példa – Megborult a Föld energiaegyensúlya
Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility