FONTOS Eszünkbe is alig jutnak, mégis nagy hatással voltak a világháborúra – Itt van a nagy világégés három leginkább alulértékelt kézifegyvere
Iráni konfliktus: nagy előrelépés jöhet
Irán, az Egyesült Államok és a közvetítőként fellépő Pakisztán egyaránt előrelépésről számolt be a csaknem három hónapja tartó háború lezárását célzó tárgyalásokon - írja a Reuters.

Teherán egy szándéknyilatkozat véglegesítésére összpontosít

– közölte az iráni külügyminisztérium. Erre azután került sor, hogy Mohammad Báger Gálibáf, Irán vezető tárgyalója és Abbász Aragcsi külügyminiszter találkozott Aszim Munir pakisztáni vezérkari főnökkel. Munir a távozása előtt Maszúd Peszeskján elnökkel is egyeztetett. A pakisztáni hadsereg szerint az előző huszonnégy óra tárgyalásai "biztató" előrelépést hoztak a végleges megállapodás felé.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter, aki éppen Indiában tartózkodik, szintén megerősítette az előrelépés tényét.

Akár még ma, holnap vagy pár napon belül lehet, hogy lesz mondanivalónk

– fogalmazott újdelhi sajtótájékoztatóján. Az iráni külügyi szóvivő hozzátette, hogy a hét folyamán csökkentek a nézeteltérések. Ennek ellenére továbbra is maradtak nyitott kérdések, amelyeket közvetítőkön keresztül kell megvitatni.

A pakisztáni közvetítés célja az iráni és amerikai álláspontok közelítése. A hetekig tartó háború következtében ugyanis a Hormuzi-szoros a hajóforgalom nagy része előtt lezárult, ami a feszült fegyvernyugvás ellenére is felborította a globális energiapiacokat. A tárgyalások középpontjában egy Irán által javasolt tizennégy pontos dokumentum áll. Teherán ezt tekinti a megbeszélések alapvető keretének.

A felek ugyanakkor ismét megerősítették eltérő álláspontjaikat. Rubio megismételte Trump követeléseit: Irán soha nem birtokolhat atomfegyvert, a szorost illetékmentesen kell megnyitni a hajózás előtt, az országnak pedig át kell adnia dúsított uránkészletét. Iráni részről viszont a prioritás az újabb amerikai támadások veszélyének elhárítása, valamint a libanoni konfliktus rendezése. Ebben a térségben a Hezbollah az ország déli részébe benyomuló izraeli csapatokkal harcol.

Gálibáf figyelmeztetett, hogy Irán fegyveres erői a fegyvernyugvás alatt helyreállították képességeiket. Hangsúlyozta: ha Washington "esztelenül újraindítja a háborút", annak következményei "erőteljesebbek és keserűbbek" lesznek, mint a konfliktus kezdetén. A hetek óta tartó összecsapások ellenére Irán megőrizte a fegyvertisztaságúhoz közeli dúsított uránkészletét, valamint rakéta- és drónarzenálját, illetve proxiképességeit. Ezek visszaszorítását az Egyesült Államok és Izrael célul tűzte ki.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

