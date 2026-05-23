Jelentett a hírszerzés: Putyin nagy bajban van, hamarosan jön a fordulat a háborúban
Kaupo Rosin, az Észt Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője a CNN-nek elemezte a helyzetet.

A hírszerzési főnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnöknek fogy az ideje arra, hogy esélye legyen megnyerni a háborút Ukrajna ellen. Rosin szerint a frontvonalon patthelyzet alakult ki, az oroszok hatalmas veszteségeket szenvednek el, miközben a gazdasági nehézségek miatt is fájhat a döntéshozók feje a Kremlben. Azt is elárulta mennyi ideje lehet még az orosz elnöknek a jelenlegi helyzet fenntartására: szerinte a „következő négy-öt hónapban már nem fog tudni erőpozícióból tárgyalni”.

Kiemelte azt is, hogy az idő Oroszország ellen dolgozik.

Már nem hallok teljes győzelemről beszélni. Az emberek (a Kremlben) felismerték, hogy az ukrán csatatéren nem túl jól alakul a helyzet

– emelte ki, hozzátéve, hogy Moszkva nem tud elég embert toborozni a frontvonalra.

A kijelentés erősíti azt az elmúlt hónapokban egyre terjedő narratívát, amely szerint Oroszország helyzete romlik, és nem látható a helyzet javulása. A frontvonalon is érzékelhető a megrendülés, megállt a területszerzés Ukrajnában, sőt, a védekezésre kényszerülő ország már elkezdte lassan visszafoglalni a korábban elvesztett részeket.

