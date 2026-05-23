Kijev bejelentette: áttörés jöhet a PURL-programban
A NATO-tagállamok külügyminisztereinek helsingborgi találkozóján Ukrajna új felajánlásokat kapott partnereitől a PURL-kezdeményezéshez, emellett egy újabb finanszírozási forrást is sikerült felszabadítaniuk - tudósított az Ukrinform.

Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter az Ukrinformnak nyilatkozva elmondta, hogy Volodimir Zelenszkij elnök egyik kiemelt célja a svédországi NATO-miniszteri találkozón a PURL-program kiterjesztése volt. A tárcavezető szerint a kezdeményezés kritikus fontosságú az amerikai fegyverek beszerzése szempontjából. A program ugyanis az orosz ballisztikus csapások elleni védekezéshez szükséges eszközök jelentős részét fedezi.

Szibiga közölte, hogy

a tárgyalások nyomán újabb támogatási kötelezettségvállalások születtek.

A konkrét összegeket és az érintett országokat azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Emellett egy újabb finanszírozási forrást is sikerült megnyitni, amely a PURL keretein belüli szükségletek egy részét fedezheti.

A PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) egy olyan mechanizmus, amely az Ukrajna prioritási listáján szereplő fegyverek szállítására összpontosít. Ez a keretrendszer lehetővé teszi, hogy a NATO-tagállamok önkéntes felajánlásokkal finanszírozzák az amerikai fegyverek és katonai technológiák eljuttatását Ukrajnába.

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

