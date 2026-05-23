Kijev bejelentette: áttörés jöhet a PURL-programban

Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter az Ukrinformnak nyilatkozva elmondta, hogy Volodimir Zelenszkij elnök egyik kiemelt célja a svédországi NATO-miniszteri találkozón a PURL-program kiterjesztése volt. A tárcavezető szerint a kezdeményezés kritikus fontosságú az amerikai fegyverek beszerzése szempontjából. A program ugyanis az orosz ballisztikus csapások elleni védekezéshez szükséges eszközök jelentős részét fedezi.
Szibiga közölte, hogy
a tárgyalások nyomán újabb támogatási kötelezettségvállalások születtek.
A konkrét összegeket és az érintett országokat azonban egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Emellett egy újabb finanszírozási forrást is sikerült megnyitni, amely a PURL keretein belüli szükségletek egy részét fedezheti.
A PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) egy olyan mechanizmus, amely az Ukrajna prioritási listáján szereplő fegyverek szállítására összpontosít. Ez a keretrendszer lehetővé teszi, hogy a NATO-tagállamok önkéntes felajánlásokkal finanszírozzák az amerikai fegyverek és katonai technológiák eljuttatását Ukrajnába.
