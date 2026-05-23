  • Megjelenítés
Kongatják a vészharangot: továbbterjedhet a halálos járvány
Globál

Kongatják a vészharangot: továbbterjedhet a halálos járvány

Portfolio
A Világbank munkatársakat és erőforrásokat irányított a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részébe az ebolajárvány megfékezésére, írja a Reuters. Emellett egy átfogó finanszírozási csomag összeállításán is dolgoznak, hogy a szükséges forrásokat minél gyorsabban biztosíthassák.

Monique Vledder, a Világbank globális egészségügyi osztályának vezetője az intézmény

aggodalmát fejezte ki a szomszédos Dél-Szudán és Burundi miatt,

mivel ezek egészségügyi védekezőrendszere rendkívül gyenge. Uganda, ahol eddig két ebolás esetet igazoltak, erősebb közegészségügyi infrastruktúrával rendelkezik, de ott is mutatkoznak finanszírozási hiányosságok.

A Kongói Demokratikus Köztársaságnak már van egy 250 millió dolláros, 2024 márciusában jóváhagyott, a Világbank által támogatott egészségügyi programja. Ennek célja a járványok és egyéb vészhelyzetek felderítése, valamint kezelése. Az adatok szerint ebből a keretből mintegy 200 millió dollárt még nem folyósítottak. Az ENSZ pénteken körülbelül 60 millió dollárt szabadított fel a vészhelyzeti segélyalapjából. Az Egyesült Államok eközben gyorsreagálású csapatot küldött a térségbe, és mintegy ötven sürgősségi klinika finanszírozását vállalta.

Még több Globál

Nő a feszültség Európa keleti határán: Fehéroroszország atomrakétákkal gyakorlatozott - Híreink az orosz-ukrán háborúból szombaton

Washington felszólította Moszkvát: véget kell vetni a pusztításnak

Kijev bejelentette: áttörés jöhet a PURL-programban

Kongóban eddig 82 megerősített esetet tartanak nyilván, hét igazolt és 177 gyanított halálesettel, a feltételezett fertőzöttek száma pedig megközelíti a 750-et. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) múlt vasárnap nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett. Emellett pénteken "nagyon magasra" emelték a kongói országos járvány kockázati besorolását.

A járványt a Bundibugyo ebolavírus-törzs okozza,

amely ellen jelenleg nem áll rendelkezésre sem vakcina, sem célzott terápiás kezelés.

Ennek a törzsnek a halálozási aránya elérheti a negyven százalékot is. A betegség korai tünetei – mint a láz, az izomfájdalom, a hányás és a hasmenés – nagyban hasonlítanak a malária vagy a tífusz tüneteire, ami jelentősen megnehezíti a diagnózist. A vírus a fertőzött személyek testnedveivel, szennyezett tárgyakkal, valamint az elhunytakkal való közvetlen érintkezés útján terjed.

Vledder hangsúlyozta, hogy a járvány megfékezése nagymértékben függ a gyors és nagyszabású közegészségügyi intézkedésektől. Ide tartozik a hatékony esetfelderítés, a kontaktuskutatás, a biztonságos temetkezés biztosítása, valamint a helyi közösségek bevonása a védekezésbe. A Világbank emellett a Gavi Vakcinaszövetséggel és más partnerekkel együttműködve igyekszik felgyorsítani egy lehetséges védőoltás kifejlesztését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány – Nyomozás indult az NKA ügyében, folytatódik a harc az uniós pénzekért
Megjött Magyarország bizonyítványa a Moody's-tól
Erre nem számítottunk: a franciák fogták magukat, és lelőttek egy drónt - Egy tankkal
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility