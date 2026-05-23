Kongatják a vészharangot: továbbterjedhet a halálos járvány

A Világbank munkatársakat és erőforrásokat irányított a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részébe az ebolajárvány megfékezésére, írja a Reuters. Emellett egy átfogó finanszírozási csomag összeállításán is dolgoznak, hogy a szükséges forrásokat minél gyorsabban biztosíthassák.

Monique Vledder, a Világbank globális egészségügyi osztályának vezetője az intézmény

aggodalmát fejezte ki a szomszédos Dél-Szudán és Burundi miatt,

mivel ezek egészségügyi védekezőrendszere rendkívül gyenge. Uganda, ahol eddig két ebolás esetet igazoltak, erősebb közegészségügyi infrastruktúrával rendelkezik, de ott is mutatkoznak finanszírozási hiányosságok.

A Kongói Demokratikus Köztársaságnak már van egy 250 millió dolláros, 2024 márciusában jóváhagyott, a Világbank által támogatott egészségügyi programja. Ennek célja a járványok és egyéb vészhelyzetek felderítése, valamint kezelése. Az adatok szerint ebből a keretből mintegy 200 millió dollárt még nem folyósítottak. Az ENSZ pénteken körülbelül 60 millió dollárt szabadított fel a vészhelyzeti segélyalapjából. Az Egyesült Államok eközben gyorsreagálású csapatot küldött a térségbe, és mintegy ötven sürgősségi klinika finanszírozását vállalta.

Kongóban eddig 82 megerősített esetet tartanak nyilván, hét igazolt és 177 gyanított halálesettel, a feltételezett fertőzöttek száma pedig megközelíti a 750-et. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) múlt vasárnap nemzetközi horderejű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett. Emellett pénteken "nagyon magasra" emelték a kongói országos járvány kockázati besorolását.

A járványt a Bundibugyo ebolavírus-törzs okozza,

amely ellen jelenleg nem áll rendelkezésre sem vakcina, sem célzott terápiás kezelés.

Ennek a törzsnek a halálozási aránya elérheti a negyven százalékot is. A betegség korai tünetei – mint a láz, az izomfájdalom, a hányás és a hasmenés – nagyban hasonlítanak a malária vagy a tífusz tüneteire, ami jelentősen megnehezíti a diagnózist. A vírus a fertőzött személyek testnedveivel, szennyezett tárgyakkal, valamint az elhunytakkal való közvetlen érintkezés útján terjed.

Vledder hangsúlyozta, hogy a járvány megfékezése nagymértékben függ a gyors és nagyszabású közegészségügyi intézkedésektől. Ide tartozik a hatékony esetfelderítés, a kontaktuskutatás, a biztonságos temetkezés biztosítása, valamint a helyi közösségek bevonása a védekezésbe. A Világbank emellett a Gavi Vakcinaszövetséggel és más partnerekkel együttműködve igyekszik felgyorsítani egy lehetséges védőoltás kifejlesztését.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images