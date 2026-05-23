Létfontosságú olajterminált ért támadás Oroszországban

Az ukrán fegyveres erők vezérkara a Facebookon számolt be arról, hogy

találat érte a Novorosszijszk mellett található Seszharisz olajterminált.

A létesítmény éves áteresztőképessége eléri a 75 millió tonna kőolajat, tárolókapacitása pedig mintegy 1,28 millió köbméter.

A terminál a Transznyefty hálózatához tartozik, és az orosz hadsereg logisztikai igényeit is kiszolgálja. A vezérkar megerősítette, hogy a becsapódások nyomán tűz ütött ki a létesítményben.

Ugyanebben a térségben találat érte a Grusovaja átrakó olajraktárt is. Ez a Seszharisz komplexum kulcsfontosságú eleme, egyben Dél-Oroszország egyik legnagyobb tárolólétesítménye. Összkapacitása megközelítőleg 1,2-1,4 millió köbméter. A bázist kőolaj és finomított kőolajtermékek tárolására, átrakására, valamint szállítására használják, amelyből az orosz hadsereg ellátását is biztosítják. A raktárnál szintén tüzet jelentettek.

A Fekete-tengeren célba vették azt a térséget is,

amely az orosz árnyékflotta hajóinak egyik bázisául szolgál.

A vezérkar megerősítette, hogy találat érte a CHRYSALIS nevű tartályhajót.

Az ukrán erők emellett csapást mértek az orosz csapatok kommunikációs csomópontjaira a luhanszki régióban fekvő Krasznoricsenszkénél, valamint a zaporizzsjai területen található Szmilében. Találat ért egy logisztikai raktárat is a szintén zaporizzsjai Frolivszkében.

A donyecki régióban, Precsisztivka közelében egy orosz lőszerraktárt semmisítettek meg.

