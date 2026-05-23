Megindult a belháború: a szemünk láttára hullik darabjaira az egykori kormánypárt – Tényleg vége az illiberalizmusnak Lengyelországban?

Átalakulóban a lengyel pártpolitikai térkép
Érdekes folyamatok zajlanak a lengyel pártpolitikában: előbb a kormánypártok kezdtek el fragmentálódni, népszerűségük pedig visszaesni, az utóbbi időben viszont a lengyel ellenzék körében zajlik átrendeződés. Ennek leglátványosabb jele a vezető ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) bezuhanása, amely bár tavaly év közepén egy pár hónapig fej fej mellett állt Donald Tusk miniszterelnök pártjával, a Polgári Koalícióval (KO), azóta folyamatos lejtmenetet mutat. A Politico több közvélemény-kutatást összegző grafikonja szerint a tavaly szeptemberi 32 százalékhoz képest a PiS népszerűsége mára 25 százalékra esett vissza, miközben Tusk pártja minimálisan növekedett, és most 34 százalékon áll.
A legnagyobb emelkedést azonban egy korábban periferiális párt, a Lengyel Korona Konföderációja (KKP) mutatta be, amely a radikális jobboldali Szabadság és Függetlenség Konföderációból szakadt ki és hozott létre saját Szejm-frakciót tavaly júniusban. A KKP vezetője Lengyelország egyik legvitatottabb politikusa, a nyíltan antiszemita Grzegorz Braun, aki többek között azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 2023-ban a lengyel parlament hanukamegemlékezésén poroltó készülékkel eloltott egy menórát. A párt ma már 9 százalékon áll a közvélemény-kutatásokban, ezzel negyedik a KO, a PiS és a Konföderáció mögött. Utóbbi nem igazán tudott profitálni a PiS gyengüléséből, jelenleg 14 százalékon áll.
A Tusk-féle kormánykoalíció pártjai a miniszterelnök pártját leszámítva beszakadtak. A Baloldal (Lewica) alig az 5 százalékos küszöb felett, 6-7 százalékon egzisztál. A két jobboldali párt szövetségeként a 2023-as választásokon harmadik helyet elért Harmadik Út szétszakadt: előbb a szövetséget alkotó két párt, a Lengyel Néppárt (PSL) és a Lengyelország 2050 veszett össze, majd utóbbi szakadt ketté, és kivált belőle egy új formáció, a Centrum Polska. Mindhárom „utódpárt” tartósan az 5 százalékos küszöb alá került, szavazóik egy része pedig valószínűleg Tusk pártjához ment át. Érdemi támogatottsága még az újbaloldali Razem (Együtt) pártnak van, amely 3 százalékot tudhat magáénak.
Belharcok a PiS-ben
A Jarosław Kaczyński vezette PiS számára tavaly június 1-je volt a kegyelmi pillanat, amikor az elnökválasztás második fordulójában győzelmet aratott az általuk támogatott független – valójában személyesen Kaczyński által kiválasztott és felemelt – jelölt, Karol Nawrocki, aki augusztus óta Lengyelország államfője. Nawrocki győzelme után az volt a várakozás, hogy a PiS népszerűsége löketet kap, ám meglepő módon épp az ellenkezője történt. A népszerűség-csökkenés elemzése természetesen az ultrakonzervatív pártban is elindult, de végül két, egymásnak teljesen ellentmondó interpretáció kerekedett ki.
Az egyik értelmezést a tréfásan „vajkészítőknek” (maślarze) nevezett csoport képviseli, ők a PiS keményvonalasai, akik úgy gondolják, a párt korábbi népszerűségét úgy lehet visszanyerni, ha határozottabban kiáll a konzervatív ideológia mellett, radikálisabb retorikát használ, ezzel mintegy kivonva a szelet a szélsőségesek vitorlájából. E csoportból való Przemysław Czarnek korábbi oktatási miniszter, akit Kaczyński a párt miniszterelnökének választott ki a 2027 őszén esedékes parlamenti választásokra, a jelölést pedig a párt kongresszusa is megerősítette márciusban. Czarneknek szabad vegyértékei vannak a szélsőjobboldal felé, széles körben ismertté LMBT-ellenes megszólalásai tették.
A másik csoport, akiket „cserkészeknek” (harcerze) neveznek, az előző csoporttal ellentétben inkább a társadalmi közepet célozná, az ideológia helyett a pragmatikus kormányzás ígéretét helyezve középpontba. E szárny vezetője Mateusz Morawiecki, aki 2017 és 2023 között Lengyelország miniszterelnöke volt. Szerintük az inkább vidéken és az idősebb korosztályban népszerű PiS-nek nem szabad lemondania a nagyvárosi, fiatalabb rétegekről sem, akiket gazdasági kompetenciával, gyakorlatias hozzáállással lehet megszólítani, nem politikai katolicizmussal. Emellett az Európai Unióval szemben is kevésbé konfrontatív politikát szeretnének folytatni.
A keményvonalasok és a technokraták közötti ellentétek korábban is megvoltak a pártban, ezek kiéleződését elsősorban a PiS népszerűség-csökkenése hozta el, másrészt az, hogy Kaczyński, aki erős kézzel vezette a pártját, egyre idősebb – hamarosan betölti a 77 évet –, ezért mindinkább felvetődik az utódlás kérdése.
A volt kormányfő új szervezete borzolja a kedélyeket
A belső hatalmi harc első komoly lépését Morawiecki tette meg, aki áprilisban jelentette be egy új, párton belüli platform, a Rozwój Plus (Fejlődés Plusz) létrehozását. Bár a volt kormányfő hangsúlyozta, hogy ez csak egy belső gazdasági fórum kíván lenni, amely a párt gazdaságpolitikai irányvonalának kidolgozásához akar segítséget adni, mindjárt felmerült a pártszakadás réme. Rafał Bochenek PiS-szóvivő rögtön figyelmeztette is a platform tagjait, hogy ellentmond a párt alapszabályának a párt céljaival ellentmondó szervezetek létrehozása. Kaczyński pedig azzal fenyegetett, hogy nem kerülhetnek le a párt választási listájára azok, akik csatlakoznak. A jelenlegi 188 PiS-képviselőből mintegy negyvenen álltak Morawiecki mellé.
Kaczyński fenyegetései ellenére kenyértörésre végül nem került sor (legalábbis egyelőre). Néhány nappal később a pártelnök négyszemközt találkozott Morawieckivel, és hosszú beszélgetés után bejelentették, hogy a vitát megoldották. A megoldás az lett, hogy létrehoznak egy szakértői tanácsot a pártban, amelynek keretében a Rozwój Plus is működhet.
A volt kormányfő május 12-én hivatalosan is bejegyeztette a Rozwój Plust, később pedig hangsúlyozta, nem kíván kilépni a PiS-ből. Nyilatkozatát megelőzően – sajtóhírek szerint – parázs hangulatú vita volt a PiS parlamenti frakciójában a szervezetről, Morawiecki azonban tagadta ezt, mondván, sikerült csökkenteni a feszültségeket.
Egy friss felmérés szerint a PiS támogatóinak többsége elutasítja, hogy Morawiecki új pártot alapítson.
A kutatás szerint a megkérdezett PiS-szavazók 43 százaléka azt mondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy új párt jöjjön létre, és mindössze 23 százalékuk támogatna egy ilyen projektet. Egy korábbi, áprilisi közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy egy Morawiecki-pártra mindössze 5,1 százaléknyian szavaznának, ami a bejutási küszöbön való billegést jelent.
Úgy tűnik, egyelőre sem Morawieckinek, sem Kaczyński, sem a keményvonalasoknak nem érdeke, hogy pártszakadás legyen. Nagy kérdés most, hogy vajon megáll-e a PiS népszerűség-csökkenése, vagy tovább folytatódik, utóbbi esetben pedig a pártelnök képes-e továbbra is fedő alatt tartani a feszültségeket. Az szinte biztos, hogy a viták köz elé teregetése nem fogja növelni a párt támogatottságát.
Címlapkép: Mateusz Morawiecki és Jarosław Kaczyński a Przemysław Czarnek miniszterelnök-jelöltté választásáról döntő kongresszuson 2026. március 7-én. Forrás: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
