  • Megjelenítés
Megindult a belháború: a szemünk láttára hullik darabjaira az egykori kormánypárt – Tényleg vége az illiberalizmusnak Lengyelországban?
Globál

Megindult a belháború: a szemünk láttára hullik darabjaira az egykori kormánypárt – Tényleg vége az illiberalizmusnak Lengyelországban?

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Jelentős átrendeződés zajlik a lengyel pártpolitikában: míg a Jarosław Kaczyński vezette Jog és Igazságosság (PiS) népszerűsége zuhan, Donald Tusk miniszterelnök Polgári Koalíciója szilárdan őrzi első helyét, a radikális jobboldal pedig erősödik. A PiS-en belül kiéleződött a keményvonalasok és a Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök által vezetett pragmatikus szárny közötti hatalmi harc, amit Morawiecki új, párton belüli platformjának létrehozása tett látványossá. Az egyre idősödő Kaczyński egyelőre képes volt megakadályozni a nyílt pártszakadást, de a tartósan csökkenő népszerűség komoly próbára teszi a párt egységét a 2027-es választások előtt.

Átalakulóban a lengyel pártpolitikai térkép

Érdekes folyamatok zajlanak a lengyel pártpolitikában: előbb a kormánypártok kezdtek el fragmentálódni, népszerűségük pedig visszaesni, az utóbbi időben viszont a lengyel ellenzék körében zajlik átrendeződés. Ennek leglátványosabb jele a vezető ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) bezuhanása, amely bár tavaly év közepén egy pár hónapig fej fej mellett állt Donald Tusk miniszterelnök pártjával, a Polgári Koalícióval (KO), azóta folyamatos lejtmenetet mutat. A Politico több közvélemény-kutatást összegző grafikonja szerint a tavaly szeptemberi 32 százalékhoz képest a PiS népszerűsége mára 25 százalékra esett vissza, miközben Tusk pártja minimálisan növekedett, és most 34 százalékon áll.

A legnagyobb emelkedést azonban egy korábban periferiális párt, a Lengyel Korona Konföderációja (KKP) mutatta be, amely a radikális jobboldali Szabadság és Függetlenség Konföderációból szakadt ki és hozott létre saját Szejm-frakciót tavaly júniusban. A KKP vezetője Lengyelország egyik legvitatottabb politikusa, a nyíltan antiszemita Grzegorz Braun, aki többek között azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 2023-ban a lengyel parlament hanukamegemlékezésén poroltó készülékkel eloltott egy menórát. A párt ma már 9 százalékon áll a közvélemény-kutatásokban, ezzel negyedik a KO, a PiS és a Konföderáció mögött. Utóbbi nem igazán tudott profitálni a PiS gyengüléséből, jelenleg 14 százalékon áll.

A Tusk-féle kormánykoalíció pártjai a miniszterelnök pártját leszámítva beszakadtak. A Baloldal (Lewica) alig az 5 százalékos küszöb felett, 6-7 százalékon egzisztál. A két jobboldali párt szövetségeként a 2023-as választásokon harmadik helyet elért Harmadik Út szétszakadt: előbb a szövetséget alkotó két párt, a Lengyel Néppárt (PSL) és a Lengyelország 2050 veszett össze, majd utóbbi szakadt ketté, és kivált belőle egy új formáció, a Centrum Polska. Mindhárom „utódpárt” tartósan az 5 százalékos küszöb alá került, szavazóik egy része pedig valószínűleg Tusk pártjához ment át. Érdemi támogatottsága még az újbaloldali Razem (Együtt) pártnak van, amely 3 százalékot tudhat magáénak.

Lengyel pártok 2026 május

Belharcok a PiS-ben

A Jarosław Kaczyński vezette PiS számára tavaly június 1-je volt a kegyelmi pillanat, amikor az elnökválasztás második fordulójában győzelmet aratott az általuk támogatott független – valójában személyesen Kaczyński által kiválasztott és felemelt – jelölt, Karol Nawrocki, aki augusztus óta Lengyelország államfője. Nawrocki győzelme után az volt a várakozás, hogy a PiS népszerűsége löketet kap, ám meglepő módon épp az ellenkezője történt. A népszerűség-csökkenés elemzése természetesen az ultrakonzervatív pártban is elindult, de végül két, egymásnak teljesen ellentmondó interpretáció kerekedett ki.

Még több Globál

Létfontosságú olajterminált ért támadás Oroszországban

Friss fejlemények a PURL ügyében, Zelenszkij visszautasított egy ajánlatot Orbán Viktorra hivatkozva - Híreink az orosz-ukrán háborúból szombaton

Cihanouszkaja: egész Európa biztonsága veszélybe kerülhet

Az egyik értelmezést a tréfásan „vajkészítőknek” (maślarze) nevezett csoport képviseli, ők a PiS keményvonalasai, akik úgy gondolják, a párt korábbi népszerűségét úgy lehet visszanyerni, ha határozottabban kiáll a konzervatív ideológia mellett, radikálisabb retorikát használ, ezzel mintegy kivonva a szelet a szélsőségesek vitorlájából. E csoportból való Przemysław Czarnek korábbi oktatási miniszter, akit Kaczyński a párt miniszterelnökének választott ki a 2027 őszén esedékes parlamenti választásokra, a jelölést pedig a párt kongresszusa is megerősítette márciusban. Czarneknek szabad vegyértékei vannak a szélsőjobboldal felé, széles körben ismertté LMBT-ellenes megszólalásai tették.

Kapcsolódó cikkünk

Radikális változás érik a NATO egyik legerősebb országában – Elkészült a kockázatos mesterterv, váratlan fordulat lehet a vége

A másik csoport, akiket „cserkészeknek” (harcerze) neveznek, az előző csoporttal ellentétben inkább a társadalmi közepet célozná, az ideológia helyett a pragmatikus kormányzás ígéretét helyezve középpontba. E szárny vezetője Mateusz Morawiecki, aki 2017 és 2023 között Lengyelország miniszterelnöke volt. Szerintük az inkább vidéken és az idősebb korosztályban népszerű PiS-nek nem szabad lemondania a nagyvárosi, fiatalabb rétegekről sem, akiket gazdasági kompetenciával, gyakorlatias hozzáállással lehet megszólítani, nem politikai katolicizmussal. Emellett az Európai Unióval szemben is kevésbé konfrontatív politikát szeretnének folytatni.

mateusz morawiecki
Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnök a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én. MTI/Máthé Zoltán

A keményvonalasok és a technokraták közötti ellentétek korábban is megvoltak a pártban, ezek kiéleződését elsősorban a PiS népszerűség-csökkenése hozta el, másrészt az, hogy Kaczyński, aki erős kézzel vezette a pártját, egyre idősebb – hamarosan betölti a 77 évet –, ezért mindinkább felvetődik az utódlás kérdése.

A volt kormányfő új szervezete borzolja a kedélyeket

A belső hatalmi harc első komoly lépését Morawiecki tette meg, aki áprilisban jelentette be egy új, párton belüli platform, a Rozwój Plus (Fejlődés Plusz) létrehozását. Bár a volt kormányfő hangsúlyozta, hogy ez csak egy belső gazdasági fórum kíván lenni, amely a párt gazdaságpolitikai irányvonalának kidolgozásához akar segítséget adni, mindjárt felmerült a pártszakadás réme. Rafał Bochenek PiS-szóvivő rögtön figyelmeztette is a platform tagjait, hogy ellentmond a párt alapszabályának a párt céljaival ellentmondó szervezetek létrehozása. Kaczyński pedig azzal fenyegetett, hogy nem kerülhetnek le a párt választási listájára azok, akik csatlakoznak. A jelenlegi 188 PiS-képviselőből mintegy negyvenen álltak Morawiecki mellé.

Kaczyński fenyegetései ellenére kenyértörésre végül nem került sor (legalábbis egyelőre). Néhány nappal később a pártelnök négyszemközt találkozott Morawieckivel, és hosszú beszélgetés után bejelentették, hogy a vitát megoldották. A megoldás az lett, hogy létrehoznak egy szakértői tanácsot a pártban, amelynek keretében a Rozwój Plus is működhet.

A volt kormányfő május 12-én hivatalosan is bejegyeztette a Rozwój Plust, később pedig hangsúlyozta, nem kíván kilépni a PiS-ből. Nyilatkozatát megelőzően – sajtóhírek szerint – parázs hangulatú vita volt a PiS parlamenti frakciójában a szervezetről, Morawiecki azonban tagadta ezt, mondván, sikerült csökkenteni a feszültségeket.

Jaroslaw Kaczynski
Jaroslaw Kaczynski, az ellenzéki Jog és Igazságosság Pártjának (PiS) elnöke beszédet mond az illegális bevándorlást, valamint az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamai közötti megállapodást ellenzõ tiltakozáson Varsóban 2025. október 11-én. MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka

Egy friss felmérés szerint a PiS támogatóinak többsége elutasítja, hogy Morawiecki új pártot alapítson.

A kutatás szerint a megkérdezett PiS-szavazók 43 százaléka azt mondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy új párt jöjjön létre, és mindössze 23 százalékuk támogatna egy ilyen projektet. Egy korábbi, áprilisi közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy egy Morawiecki-pártra mindössze 5,1 százaléknyian szavaznának, ami a bejutási küszöbön való billegést jelent.

Úgy tűnik, egyelőre sem Morawieckinek, sem Kaczyński, sem a keményvonalasoknak nem érdeke, hogy pártszakadás legyen. Nagy kérdés most, hogy vajon megáll-e a PiS népszerűség-csökkenése, vagy tovább folytatódik, utóbbi esetben pedig a pártelnök képes-e továbbra is fedő alatt tartani a feszültségeket. Az szinte biztos, hogy a viták köz elé teregetése nem fogja növelni a párt támogatottságát.

Címlapkép: Mateusz Morawiecki és Jarosław Kaczyński a Przemysław Czarnek miniszterelnök-jelöltté választásáról döntő kongresszuson 2026. március 7-én. Forrás: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megjött a figyelmeztetés Brüsszelből: drámai tempóban omlott össze a magyarok védőhálója
Olyasmi történt a légkörben, amire kétmillió éve nem volt példa – Megborult a Föld energiaegyensúlya
Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility