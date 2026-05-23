Megindult a belháború: a szemünk láttára hullik darabjaira az egykori kormánypárt – Tényleg vége az illiberalizmusnak Lengyelországban?

Jelentős átrendeződés zajlik a lengyel pártpolitikában: míg a Jarosław Kaczyński vezette Jog és Igazságosság (PiS) népszerűsége zuhan, Donald Tusk miniszterelnök Polgári Koalíciója szilárdan őrzi első helyét, a radikális jobboldal pedig erősödik. A PiS-en belül kiéleződött a keményvonalasok és a Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök által vezetett pragmatikus szárny közötti hatalmi harc, amit Morawiecki új, párton belüli platformjának létrehozása tett látványossá. Az egyre idősödő Kaczyński egyelőre képes volt megakadályozni a nyílt pártszakadást, de a tartósan csökkenő népszerűség komoly próbára teszi a párt egységét a 2027-es választások előtt.

Átalakulóban a lengyel pártpolitikai térkép

Érdekes folyamatok zajlanak a lengyel pártpolitikában: előbb a kormánypártok kezdtek el fragmentálódni, népszerűségük pedig visszaesni, az utóbbi időben viszont a lengyel ellenzék körében zajlik átrendeződés. Ennek leglátványosabb jele a vezető ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) bezuhanása, amely bár tavaly év közepén egy pár hónapig fej fej mellett állt Donald Tusk miniszterelnök pártjával, a Polgári Koalícióval (KO), azóta folyamatos lejtmenetet mutat. A Politico több közvélemény-kutatást összegző grafikonja szerint a tavaly szeptemberi 32 százalékhoz képest a PiS népszerűsége mára 25 százalékra esett vissza, miközben Tusk pártja minimálisan növekedett, és most 34 százalékon áll.

A legnagyobb emelkedést azonban egy korábban periferiális párt, a Lengyel Korona Konföderációja (KKP) mutatta be, amely a radikális jobboldali Szabadság és Függetlenség Konföderációból szakadt ki és hozott létre saját Szejm-frakciót tavaly júniusban. A KKP vezetője Lengyelország egyik legvitatottabb politikusa, a nyíltan antiszemita Grzegorz Braun, aki többek között azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy 2023-ban a lengyel parlament hanukamegemlékezésén poroltó készülékkel eloltott egy menórát. A párt ma már 9 százalékon áll a közvélemény-kutatásokban, ezzel negyedik a KO, a PiS és a Konföderáció mögött. Utóbbi nem igazán tudott profitálni a PiS gyengüléséből, jelenleg 14 százalékon áll.

A Tusk-féle kormánykoalíció pártjai a miniszterelnök pártját leszámítva beszakadtak. A Baloldal (Lewica) alig az 5 százalékos küszöb felett, 6-7 százalékon egzisztál. A két jobboldali párt szövetségeként a 2023-as választásokon harmadik helyet elért Harmadik Út szétszakadt: előbb a szövetséget alkotó két párt, a Lengyel Néppárt (PSL) és a Lengyelország 2050 veszett össze, majd utóbbi szakadt ketté, és kivált belőle egy új formáció, a Centrum Polska. Mindhárom „utódpárt” tartósan az 5 százalékos küszöb alá került, szavazóik egy része pedig valószínűleg Tusk pártjához ment át. Érdemi támogatottsága még az újbaloldali Razem (Együtt) pártnak van, amely 3 százalékot tudhat magáénak.

Belharcok a PiS-ben

A Jarosław Kaczyński vezette PiS számára tavaly június 1-je volt a kegyelmi pillanat, amikor az elnökválasztás második fordulójában győzelmet aratott az általuk támogatott független – valójában személyesen Kaczyński által kiválasztott és felemelt – jelölt, Karol Nawrocki, aki augusztus óta Lengyelország államfője. Nawrocki győzelme után az volt a várakozás, hogy a PiS népszerűsége löketet kap, ám meglepő módon épp az ellenkezője történt. A népszerűség-csökkenés elemzése természetesen az ultrakonzervatív pártban is elindult, de végül két, egymásnak teljesen ellentmondó interpretáció kerekedett ki.

Az egyik értelmezést a tréfásan „vajkészítőknek” (maślarze) nevezett csoport képviseli, ők a PiS keményvonalasai, akik úgy gondolják, a párt korábbi népszerűségét úgy lehet visszanyerni, ha határozottabban kiáll a konzervatív ideológia mellett, radikálisabb retorikát használ, ezzel mintegy kivonva a szelet a szélsőségesek vitorlájából. E csoportból való Przemysław Czarnek korábbi oktatási miniszter, akit Kaczyński a párt miniszterelnökének választott ki a 2027 őszén esedékes parlamenti választásokra, a jelölést pedig a párt kongresszusa is megerősítette márciusban. Czarneknek szabad vegyértékei vannak a szélsőjobboldal felé, széles körben ismertté LMBT-ellenes megszólalásai tették.

A másik csoport, akiket „cserkészeknek” (harcerze) neveznek, az előző csoporttal ellentétben inkább a társadalmi közepet célozná, az ideológia helyett a pragmatikus kormányzás ígéretét helyezve középpontba. E szárny vezetője Mateusz Morawiecki, aki 2017 és 2023 között Lengyelország miniszterelnöke volt. Szerintük az inkább vidéken és az idősebb korosztályban népszerű PiS-nek nem szabad lemondania a nagyvárosi, fiatalabb rétegekről sem, akiket gazdasági kompetenciával, gyakorlatias hozzáállással lehet megszólítani, nem politikai katolicizmussal. Emellett az Európai Unióval szemben is kevésbé konfrontatív politikát szeretnének folytatni.

Mateusz Morawiecki korábbi lengyel miniszterelnök a CPAC (Konzervatív Politikai Akció Konferencia) Hungary 2026 rendezvényen a MTK Sportparkban 2026. március 21-én. MTI/Máthé Zoltán

A keményvonalasok és a technokraták közötti ellentétek korábban is megvoltak a pártban, ezek kiéleződését elsősorban a PiS népszerűség-csökkenése hozta el, másrészt az, hogy Kaczyński, aki erős kézzel vezette a pártját, egyre idősebb – hamarosan betölti a 77 évet –, ezért mindinkább felvetődik az utódlás kérdése.

A volt kormányfő új szervezete borzolja a kedélyeket

A belső hatalmi harc első komoly lépését Morawiecki tette meg, aki áprilisban jelentette be egy új, párton belüli platform, a Rozwój Plus (Fejlődés Plusz) létrehozását. Bár a volt kormányfő hangsúlyozta, hogy ez csak egy belső gazdasági fórum kíván lenni, amely a párt gazdaságpolitikai irányvonalának kidolgozásához akar segítséget adni, mindjárt felmerült a pártszakadás réme. Rafał Bochenek PiS-szóvivő rögtön figyelmeztette is a platform tagjait, hogy ellentmond a párt alapszabályának a párt céljaival ellentmondó szervezetek létrehozása. Kaczyński pedig azzal fenyegetett, hogy nem kerülhetnek le a párt választási listájára azok, akik csatlakoznak. A jelenlegi 188 PiS-képviselőből mintegy negyvenen álltak Morawiecki mellé.

Kaczyński fenyegetései ellenére kenyértörésre végül nem került sor (legalábbis egyelőre). Néhány nappal később a pártelnök négyszemközt találkozott Morawieckivel, és hosszú beszélgetés után bejelentették, hogy a vitát megoldották. A megoldás az lett, hogy létrehoznak egy szakértői tanácsot a pártban, amelynek keretében a Rozwój Plus is működhet.

A volt kormányfő május 12-én hivatalosan is bejegyeztette a Rozwój Plust, később pedig hangsúlyozta, nem kíván kilépni a PiS-ből. Nyilatkozatát megelőzően – sajtóhírek szerint – parázs hangulatú vita volt a PiS parlamenti frakciójában a szervezetről, Morawiecki azonban tagadta ezt, mondván, sikerült csökkenteni a feszültségeket.

Jaroslaw Kaczynski, az ellenzéki Jog és Igazságosság Pártjának (PiS) elnöke beszédet mond az illegális bevándorlást, valamint az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamai közötti megállapodást ellenzõ tiltakozáson Varsóban 2025. október 11-én. MTI/EPA/PAP/Radek Pietruszka

Egy friss felmérés szerint a PiS támogatóinak többsége elutasítja, hogy Morawiecki új pártot alapítson.

A kutatás szerint a megkérdezett PiS-szavazók 43 százaléka azt mondta, hogy nem ért egyet azzal, hogy új párt jöjjön létre, és mindössze 23 százalékuk támogatna egy ilyen projektet. Egy korábbi, áprilisi közvélemény-kutatás azt mutatta, hogy egy Morawiecki-pártra mindössze 5,1 százaléknyian szavaznának, ami a bejutási küszöbön való billegést jelent.

Úgy tűnik, egyelőre sem Morawieckinek, sem Kaczyński, sem a keményvonalasoknak nem érdeke, hogy pártszakadás legyen. Nagy kérdés most, hogy vajon megáll-e a PiS népszerűség-csökkenése, vagy tovább folytatódik, utóbbi esetben pedig a pártelnök képes-e továbbra is fedő alatt tartani a feszültségeket. Az szinte biztos, hogy a viták köz elé teregetése nem fogja növelni a párt támogatottságát.

Címlapkép: Mateusz Morawiecki és Jarosław Kaczyński a Przemysław Czarnek miniszterelnök-jelöltté választásáról döntő kongresszuson 2026. március 7-én. Forrás: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images