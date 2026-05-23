Megszólalt Putyin egyik legfontosabb embere: „a világnak békére van szüksége”

Megszólalt Vlagyimir Putyin orosz elnök egyik legfontosabb embere az Irán és az Egyesült Államok közötti béketárgyalásokkal kapcsolatban:

A világnak békére van szüksége, hogy elkerülje [egy] katasztrofális, visszafordíthatatlan összeomlást

– jelentette ki.

Kiemelte, hogy a Teherán és Washington közötti 60 napos fegyverszünet meghosszabbítása lehetőséget adhat az eszkaláció elkerülésének. A hírek szerint a két hatalom nagyon közel került egy megállapodáshoz. A felek jelenleg a részleteket dolgozzák ki, hamarosan pedig be is jelenthetik a paktumot. Egyelőre kevés konkrétum ismert, de szó lesz az iráni nukleáris programról, a Hormuzi-szoros újranyitásáról, valamint az iszlamista rezsim ellen bevetetett amerikai szankciók jövőjéről.

Arról nem nyilatkozott, hogy az Ukrajna ellen indított háborúban mit gondol a békéről.

