Orbán Viktorra hivatkozva visszautasította a nagy ajánlatot Zelenszkij

Friedrich Merz német kancellár azt javasolta, hogy Ukrajna átmeneti lépésként szavazati jog nélkül vehessen részt az uniós üléseken a teljes jogú tagság eléréséig. Merz szerint ez a megoldás hozzájárulhatna a megállapodáshoz, amely lezárná az orosz invázió által kirobbantott, immár négy éve tartó háborút.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a pénteken késő este elküldött, a Reuters által is megtekintett levelében rámutatott egy fontos politikai változásra. Kifejtette, hogy
Orbán Viktor magyar miniszterelnök múlt havi választási veresége után megnyílt a lehetőség a csatlakozási tárgyalások érdemi felgyorsítására.
"Méltánytalan lenne, ha Ukrajna jelen lenne az Európai Unióban, de hang nélkül maradna" – fogalmazott az ukrán elnök.
Elérkezett az idő, hogy Ukrajna tagságának ügyét teljes körűen és érdemben előmozdítsuk
A levél címzettjei António Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök voltak. Utóbbi jelenleg az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét tölti be.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
A kultúra működőképességét nemcsak az esztétika határozza meg - az elérés és a visszatérés is számít
Miért fogyasztuk a kultúrát?
Kongatják a vészharangot: továbbterjedhet a halálos járvány
Nem áll rendelkezésre sem vakcina, sem célzott terápiás kezelés.
Hatalmas dobásra készül az Uber - ez sok mindent megváltoztathat
Felröppent a pletyka.
Washington felszólította Moszkvát: véget kell vetni a pusztításnak
Engedélyezni kell a humanitárius szervezetek bejutását.
Kijev bejelentette: áttörés jöhet a PURL-programban
Sikeresek voltak a tárgyalások.
Ursula von der Leyen: új megállapodással tettük ellenállóbbá Európát
Az Európai Bizottság elnökének vendégcikke a Portfolio-n.
Borzasztó képet tárnak elénk a legfrissebb e-rolleres baleseti statisztikák
A szabályozás önmagában kevés, a közlekedési kultúrát is javítani kell.
Kiegyezhet-e valaha a Nyugat Oroszországgal? – Van egy jó és egy rossz hír
Siklósi Péter Gyarmati István cikkére reagált.
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo