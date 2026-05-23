Orbán Viktorra hivatkozva visszautasította a nagy ajánlatot Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levélben utasította vissza a társult tagságra vonatkozó német javaslatot. A politikus méltánytalannak nevezte az indítványt, mivel az szavazati jog nélkül hagyta volna Kijevet az Európai Unióban, írja a Reuters.

Friedrich Merz német kancellár azt javasolta, hogy Ukrajna átmeneti lépésként szavazati jog nélkül vehessen részt az uniós üléseken a teljes jogú tagság eléréséig. Merz szerint ez a megoldás hozzájárulhatna a megállapodáshoz, amely lezárná az orosz invázió által kirobbantott, immár négy éve tartó háborút.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a pénteken késő este elküldött, a Reuters által is megtekintett levelében rámutatott egy fontos politikai változásra. Kifejtette, hogy

Orbán Viktor magyar miniszterelnök múlt havi választási veresége után megnyílt a lehetőség a csatlakozási tárgyalások érdemi felgyorsítására.

"Méltánytalan lenne, ha Ukrajna jelen lenne az Európai Unióban, de hang nélkül maradna" – fogalmazott az ukrán elnök.

Elérkezett az idő, hogy Ukrajna tagságának ügyét teljes körűen és érdemben előmozdítsuk

A levél címzettjei António Costa, az Európai Tanács elnöke, Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint Nikosz Hrisztodulidisz ciprusi elnök voltak. Utóbbi jelenleg az Európai Unió Tanácsának soros elnöki tisztségét tölti be.

Forrás: Reuters

