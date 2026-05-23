Reménykedik a világ: mindenki egyre optimistább Trump békéjéről
Reménykedik a világ: mindenki egyre optimistább Trump békéjéről

Egyre-másra jönnek az optimista hangok az Egyesült Államok és az Irán közötti háború lezárásával kapcsolatba, Donald Trump amerikai elnök is értékelte a helyzetet.

Úgy tűnik, lassan pont kerülhet az elhúzódó tárgyalásokra Washington és Teherán között, akár már holnap lezárhatják a konfliktust. A The Washington Post úgy értesült, hogy a

z amerikai kormány vasárnap délutáni bejelentésre készül, ekkor felfedhetik a békemegállapodás részleteit, minden fronton befejeznék a háborút.

A lap arról is ír, hogy a felek már elfogadtak egy tervezetet, de ezeket még mindkét országnak el kell küldeni jóváhagyásra. A várakozásokat emeli, hogy a főtárgyalók már mind belementek ebbe, így Teherán részéről Mohammad Bagher Galibáf, míg amerikai oldalról J. D. Vance, Steve Witkoff és Jared Kushner is.

A Reuters arról értesült pakisztáni forrásokból, hogy valóban van ok a reménykedésre a háború lezárásával, mivel éppen az utolsó részletek „finomhangolása” zajlik. Nem mindenki támogatja a lezárást, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök felszólította Trumpot, hogy folytassa az Irán elleni művelteket. A jelek szerint a korábban az amerikai kormány döntéseire egyik legnagyobb befolyással bíró politikus ugyanakkor „nem fekszik túl jól” a Fehér Házban, kifejezetten a korábbi optimista előrejelzései miatt. Az amerikai elnök erre nem reagált, de a Közel-Kelet több hatalmával telefonált, így Szaúd-Arábia, Egyiptom, Pakisztán, Katar, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek vezetőivel is konzultált. Ez megerősíti a konfliktus lezárását váró előrejelzéseket.

Trump maga is megszólalt a témában:

Van egy tervezet. Nem mondhatom meg (hogy aláírtam-e) mielőtt szólnék nekik, ugye?

– mondta, majd hozzátette, 50-50 százalék esélyt ad a megállapodásnak.

Korábban már többször is eljutottak a felek egy (majdnem) megállapodásig, de ezek kérészéletűnek bizonyultak, ezért a mostani várakozásokat is érdemes fenntartásokkal kezelni.

