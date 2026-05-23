Rengetegen meghaltak egy bányában történt robbanásban Kínában

Robbanás történt egy szénbányában Kína északi részén, 82-en meghaltak, nyolc embert keresnek - jelentette szombaton az ország állami médiája.

A Hszinhua kínai hírügynökség közlése szerint a Sanhszi tartományban lévő, Pekingtől 500 kilométerre délnyugatra található bányában helyi idő szerint péntek este történt robbanás, nem sokkal azután, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a szén-dioxid megemelkedett szintje miatt.

A The South China Morning Post című kínai lap úgy tudja, a robbanás idején 247 bányász dolgozott a föld alatt.

Hszi Csin-ping kínai elnök felszólította a katasztrófavédelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért, valamint a felelősök megbüntetését sürgette.

A Hszinhua közlése szerint az ügyben vizsgálat indult, és máris őrizetbe vették a bányát üzemeltető vállalat több alkalmazottját.

Sanhszi az ország legfontosabb széntermelő tartománya. A térségben áprilisban is történt bányabaleset, amelyben négyen haltak meg.

Jóllehet az utóbbi évtizedekben jelentősen szigorítottak a munkavédelmi szabályokon, a szektorban még mindig sok, többnyire gázrobbanás vagy vízbetörés okozta baleset fordul elő.

