  • Megjelenítés
Rengetegen meghaltak egy bányában történt robbanásban Kínában
Globál

Rengetegen meghaltak egy bányában történt robbanásban Kínában

MTI
Robbanás történt egy szénbányában Kína északi részén, 82-en meghaltak, nyolc embert keresnek - jelentette szombaton az ország állami médiája.

A Hszinhua kínai hírügynökség közlése szerint a Sanhszi tartományban lévő, Pekingtől 500 kilométerre délnyugatra található bányában helyi idő szerint péntek este történt robbanás, nem sokkal azután, hogy a bányahatóságok figyelmeztetést adtak ki a szén-dioxid megemelkedett szintje miatt.

82-en meghaltak, nyolc embert pedig keresnek.

A The South China Morning Post című kínai lap úgy tudja, a robbanás idején 247 bányász dolgozott a föld alatt.

Hszi Csin-ping kínai elnök felszólította a katasztrófavédelmet, hogy tegyen meg mindent a romok alatt rekedtek kimentéséért, valamint a felelősök megbüntetését sürgette.

Még több Globál

Mérgező vegyi anyag szivárog, több tízezer embert szólítottak fel otthona elhagyására Kaliforniában

Friss fejlemények a PURL ügyében, Zelenszkij visszautasított egy ajánlatot Orbán Viktorra hivatkozva - Híreink az orosz-ukrán háborúból szombaton

Felcsaptak a lángok egy olajraktárban Novorosszijszkban

A Hszinhua közlése szerint az ügyben vizsgálat indult, és máris őrizetbe vették a bányát üzemeltető vállalat több alkalmazottját.

Sanhszi az ország legfontosabb széntermelő tartománya. A térségben áprilisban is történt bányabaleset, amelyben négyen haltak meg.

Jóllehet az utóbbi évtizedekben jelentősen szigorítottak a munkavédelmi szabályokon, a szektorban még mindig sok, többnyire gázrobbanás vagy vízbetörés okozta baleset fordul elő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Megjött Magyarország bizonyítványa a Moody's-tól
Megjött a figyelmeztetés Brüsszelből: drámai tempóban omlott össze a magyarok védőhálója
Lelepleződött az oroszok rejtett előnye a harctéren – amint kihúzták a dugót, megbénultak a csapatok
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility