Riasztanak a tudósok: órákon belül kitörhet a vulkán

FONTOS Olyasmi történt a légkörben, amire kétmillió éve nem volt példa – Megborult a Föld energiaegyensúlya
MTI
Erős, 6-os magnitúdójú földrengést észleltek péntek késő este a hawaii Nagy-sziget Honaunau és Napoopoo települései környékén - közölte az Amerikai Földtani Intézet (USGS), amely a rengést követően a Kilauea vulkán aktivitását is vizsgálja. A Hawaii Vulkánobszervatórium (HVO) számításai szerint a következő kitörés május 24. és 27. között várható.

6-os erősségű földrengés rázta meg Hawaii legnagyobb szigetét

az USGS szerint. Az intézet tájékoztatása szerint a földrengés epicentruma mintegy 23 kilométeres mélységben volt. A rengést széles körben érezni lehetett a Hawaii szigetcsoporthoz tartozó Nagy-szigeten, valamint Mauin és Oahun is.

A Csendes-óceáni Szökőárjelző Központ közlése szerint nem várható cunami; a hatóságok egyelőre nem számoltak be károkról vagy sérültekről.

A Kilauea a világ egyik legaktívabb vulkánja, amely 2024 decembere óta többször is kitört. Komolyabb károkat 2018-ban okozott, amikor a kitörés több mint 700 lakóépületet pusztított el.

A Hawaii Vulkánobszervatórium (HVO) pénteken kiadott előrejelzésében közölte, hogy számításai szerint

a következő kitörés május 24. és 27. között várható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

The Science of Football

