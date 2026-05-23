Teljesen megbénult a vonatközlekedés Magyarország szomszédjában
MTI
Határozatlan időre leállt a vasúti közlekedés Szerbiában - közölte a szerbiai vasúttársaság, a Srbijavoz. A 2024 novembere óta tiltakozó szerbiai egyetemisták éppen szombaton 18 órára jelentettek be kormányellenes nagygyűlést Belgrád központjába.

A Srbijavoz hajnali tájékoztatása szerint

a vállalat "2026. május 23-án 04:15 órakor határozatlan időre leállította az összes vonat közlekedését Szerbia vasúthálózatán".

A vasúti közlekedést az utóbbi másfél évben többször is akkor állították le, amikor ellenzéki tiltakozást szerveztek a fővárosban. Tavaly március 14-én és október 31-én bombariadóra hivatkozva állították le határozatlan időre a forgalmat, mindkét esetben másnapra hirdettek tiltakozó nagygyűlést az egyetemisták.

A szerbiai tiltakozások azt követően kezdődtek el, hogy 2024. november elsején leszakadt az újvidéki vasúti pályaudvar előtetője, tizenhat ember halálát okozva. Sokan a kormányzati korrupciót és az állami infrastrukturális kivitelezésekben tapasztalható hanyagságot okolták a tragédiáért. A tiltakozást egyetemi hallgatók vezetik, és másfél év alatt többször több városban is tízezrek vonultak utcára Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnök távozását és előrehozott választásokat követelve.

Szerbiában a tervek szerint 2027-ben tartanak parlamenti és elnökválasztást. Aleksandar Vucic viszont néhány napja bejelentette,

várhatóan mégis kiírja az előrehozott választást, amelyet szeptember és november között tarthatnak meg.

