  • Megjelenítés
Trump belengette a fordulatot, ami alapján küszöbön lehet a békemegállapodás Iránnal
Globál

Trump belengette a fordulatot, ami alapján küszöbön lehet a békemegállapodás Iránnal

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök szombaton bejelentette, hogy nagyrészt lezárultak a tárgyalások egy Iránnal kötendő békemegállapodást előkészítő szándéknyilatkozatról. Az egyezség a Hormuzi-szoros megnyitását is magában foglalja.

Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Social platformon osztotta meg a hírt. A bejegyzés szerint a megállapodás végső részleteit jelenleg is egyeztetik a felek, és a feltételeket hamarosan nyilvánosságra hozzák. A bejelentést megelőzően az amerikai elnök külön-külön telefonon tárgyalt több muszlim többségű ország vezetőjével, valamint Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is.

A Hormuzi-szoros egy stratégiai jelentőségű vízi út a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között. Ezen a tengerszakaszon halad át a globális kőolajforgalom jelentős része - emlékeztet a Reuters hírügynökség. A szoros megnyitására vonatkozó kitétel arra utal, hogy

a megállapodás a tengeri kereskedelem és az energiaellátás biztonságát is garantálhatja.

A szerződés pontos feltételei egyelőre nem ismertek. Trump egyelőre kizárólag a szándéknyilatkozat megkötésének tényét, illetve a tárgyalások előrehaladott állapotát erősítette meg.

Még több Globál

Friss fejlemények a PURL ügyében, Zelenszkij visszautasított egy ajánlatot Orbán Viktorra hivatkozva - Híreink az orosz-ukrán háborúból szombaton

Megszólalt Putyin egyik legfontosabb embere: „a világnak békére van szüksége”

Jelentett a hírszerzés: Putyin nagy bajban van, hamarosan jön a fordulat a háborúban

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

PR cikk

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Olyasmi történt a légkörben, amire kétmillió éve nem volt példa – Megborult a Föld energiaegyensúlya
Tisza-kormány: Magyar Péter először adott miniszterelnökként nagyinterjút, fontos részletek derültek ki a kegyelmi ügyben
Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility