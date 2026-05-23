Trump belengette a fordulatot, ami alapján küszöbön lehet a békemegállapodás Iránnal

Trump a saját közösségi oldalán, a Truth Social platformon osztotta meg a hírt. A bejegyzés szerint a megállapodás végső részleteit jelenleg is egyeztetik a felek, és a feltételeket hamarosan nyilvánosságra hozzák. A bejelentést megelőzően az amerikai elnök külön-külön telefonon tárgyalt több muszlim többségű ország vezetőjével, valamint Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is.
A Hormuzi-szoros egy stratégiai jelentőségű vízi út a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl között. Ezen a tengerszakaszon halad át a globális kőolajforgalom jelentős része - emlékeztet a Reuters hírügynökség. A szoros megnyitására vonatkozó kitétel arra utal, hogy
a megállapodás a tengeri kereskedelem és az energiaellátás biztonságát is garantálhatja.
A szerződés pontos feltételei egyelőre nem ismertek. Trump egyelőre kizárólag a szándéknyilatkozat megkötésének tényét, illetve a tárgyalások előrehaladott állapotát erősítette meg.
