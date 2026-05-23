Tűzszüneti megállapodás jöhet Amerika és Irán között!

A közvetítők szerint

hamarosan megállapodás születhet az Egyesült Államok és Irán közötti tűzszünet további 60 nappal való meghosszabbításáról.

A tét rendkívül nagy: ha nem születik megegyezés, Donald Trump napokon belül újraindíthatja az Irán elleni légicsapásokat. Ez a lépés tovább eszkalálná a Közel-Keleten szétterjedő konfliktust. Az amerikai elnök hétfőn maga is megerősítette, hogy csak a folyamatban lévő "komoly tárgyalások" miatt tartotta vissza a másnapra tervezett támadásokat, miután Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek is erre kérte.

A megállapodástervezet részleteit ismerő források szerint az egyezség magában foglalná a Hormuzi-szoros fokozatos újranyitását. Emellett Irán kötelezettséget vállalna arra, hogy tárgyalásokat kezd a nagy dúsítottságú uránkészletének hígításáról vagy átadásáról. Cserébe az Egyesült Államok enyhítene az iráni kikötők blokádján, szankciókat oldana fel, és megkezdené Teherán külföldön befagyasztott eszközeinek fokozatos felszabadítását.

Irán külügyi szóvivője, Eszmail Bagai közölte, hogy Teherán egy szándéknyilatkozatról tárgyal a háború lezárása érdekében. Ez az okmány az egyezség első fázisát képezné, majd 30-60 napon belül dolgoznák ki a szélesebb körű megállapodás részleteit.

Most véglegesítjük ezt a szándéknyilatkozatot

– mondta a szóvivő. Hozzátette ugyanakkor, hogy a felek egyszerre állnak "nagyon távol és nagyon közel" a megegyezéshez.

