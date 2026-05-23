Washington felszólította Moszkvát: véget kell vetni a pusztításnak

Tammy Bruce, az USA ENSZ-be delegált állandó képviselőhelyettese hangsúlyozta, hogy Washington felszólítja Moszkvát: engedélyezze a humanitárius szervezetek bejutását az orosz ellenőrzés alatt álló területekre.

Azonnali és átfogó tűzszünetre van szükség, amely egy tartós, tárgyalásos megoldás felé vezet. A pusztításnak és a halálnak most véget kell vetni

- fogalmazott a diplomata.

Az amerikai képviselő mindkét felet, Oroszországot és Ukrajnát egyaránt arra szólította fel, hogy jóhiszeműen tárgyaljanak a milliók életét érintő erőszak befejezéséről. Kijelentette továbbá, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a diplomáciai rendezés mellett.

Az Ukrinform hírügynökség korábban arról számolt be, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette az egyeztetések elakadását. Az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló, amerikai részvétellel zajló tárgyalások az érdemi előrelépés hiánya miatt holtpontra jutottak. Rubio ugyanakkor jelezte, hogy Washington kész újra bekapcsolódni a diplomáciai folyamatba, amennyiben valódi esély mutatkozik a kézzelfogható eredmények elérésére.

