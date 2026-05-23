Washington felszólította Moszkvát: véget kell vetni a pusztításnak
Az Egyesült Államok azonnali és átfogó tűzszünetet sürgetett az orosz-ukrán háború lezárása érdekében. Ezt Tammy Bruce, az USA ENSZ-be delegált állandó képviselőhelyettese jelentette ki az ENSZ Biztonsági Tanácsának Oroszország által összehívott ülésén - közölte az Ukrinform.

Tammy Bruce, az USA ENSZ-be delegált állandó képviselőhelyettese hangsúlyozta, hogy Washington felszólítja Moszkvát: engedélyezze a humanitárius szervezetek bejutását az orosz ellenőrzés alatt álló területekre.

Azonnali és átfogó tűzszünetre van szükség, amely egy tartós, tárgyalásos megoldás felé vezet. A pusztításnak és a halálnak most véget kell vetni

- fogalmazott a diplomata.

Az amerikai képviselő mindkét felet, Oroszországot és Ukrajnát egyaránt arra szólította fel, hogy jóhiszeműen tárgyaljanak a milliók életét érintő erőszak befejezéséről. Kijelentette továbbá, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a diplomáciai rendezés mellett.

Az Ukrinform hírügynökség korábban arról számolt be, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter megerősítette az egyeztetések elakadását. Az orosz-ukrán háború lezárásáról szóló, amerikai részvétellel zajló tárgyalások az érdemi előrelépés hiánya miatt holtpontra jutottak. Rubio ugyanakkor jelezte, hogy Washington kész újra bekapcsolódni a diplomáciai folyamatba, amennyiben valódi esély mutatkozik a kézzelfogható eredmények elérésére.

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

The Science of Football

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

