Zelenszkij bemondta: Oroszország arra készül, hogy beveti a rettegett Oresnyiket Ukrajna ellen
Globál

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy az amerikai és európai partnerektől származó értesülések szerint Oroszország az Oresnyik rakétarendszerrel készül csapást mérni Ukrajnára. Kijev jelenleg is ellenőrzi ezeket az információkat - számolt be a RBK.

Zelenszkij elmondta, hogy az ukrán hírszerzés részletes tájékoztatást tartott. Ennek során ismertették azokat az amerikai és európai partnerektől kapott adatokat, amelyek az Oresnyik rendszerrel tervezett orosz csapásra vonatkoznak. Az ukrán hírszerzés emellett egy kombinált támadás előkészítésének jeleit is észleli. Ez a katonai művelet során Moszkva többféle fegyverrel venné célba Ukrajnát, köztük a fővárost, Kijevet is.

Az elnök arra kérte az ukránokat, hogy az esti óráktól kezdve fokozottan figyeljenek a légiriadó-jelzésekre.

Ez a közepes hatótávolságú fegyver egy ilyen csapás része lehet. Az orosz őrültség valóban határtalan, ezért kérem, vigyázzanak az életükre, és használják az óvóhelyeket

– írta Zelenszkij.

Az ukrán vezető hangsúlyozta, hogy Kijev külön felhívja partnerei figyelmét az egyre növekvő fenyegetésre. Az ilyen fegyverek bevetése és a háború elhúzása globális figyelmeztető jel lehet más potenciális agresszorok számára is. Ukrajna ezért megelőző lépéseket vár a nemzetközi közösségtől.

Ha Oroszországnak megengedik, hogy ekkora léptékben pusztítson életeket, akkor semmilyen megállapodás nem fogja megállítani a hasonló, gyűlöletre épülő rezsimeket az agresszió végrehajtásában

– fogalmazott az elnök.

Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna a lehető legnagyobb mértékben erősíti a légvédelmét, és minden orosz csapásra méltó választ ad. Határozottan kiállt a háborút befejezése mellett.

Az ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat még 2025 végén közölte, hogy Oroszország az Oresnyik ballisztikus rakétarendszer sorozatgyártását és korszerűsítését tervezi. Ez magában foglalja a nukleáris robbanófejjel történő felszerelés lehetőségét is. Egy héttel ezelőtt Vlagyimir Putyin ismét nukleáris retorikához folyamodott, amikor a szomszédos Fehéroroszországgal közösen hadgyakorlatot indított.

Címlapkép forrása: Danylo Antoniuk/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

