Beigazolódott a félelem: Moszkva bevetette a rettegett Oresnyik rakétarendszert Kijev ellen
Beigazolódott a félelem: Moszkva bevetette a rettegett Oresnyik rakétarendszert Kijev ellen
Beigazolódott a félelem: Moszkva bevetette a rettegett Oresnyik rakétarendszert Kijev ellen

Oroszország az éjszaka folyamán Oresnyik típusú, közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával támadta Kijev térségét - írta katonai forrásokra hivatkozva a RBK.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő kommunikációs osztályának vezetője közölte, hogy május 24-én éjjel

az orosz erők egy RSZ–26 Rubezs (Oresnyik) típusú, közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát vetettek be Kijev megye ellen.

A fegyvert a Kapusztyin Jar-i kísérleti telepről indították, és Bila Cerkva térségében ért földet.

Az ukrán légierő már az éjszaka folyamán figyelmeztetést adott ki az Oresnyik-fenyegetés miatt. Oroszország emellett további ballisztikus rakétákkal és csapásmérő drónokkal is támadta Kijevet, valamint a főváros agglomerációját. A város több kerületében rakétatörmelékek hullottak a földre, amelyek súlyos károkat okoztak. A támadásnak halálos áldozatai és sebesültjei is vannak. Kijev megye más részeiből szintén áldozatokról és jelentős anyagi károkról érkeztek jelentések.

A támadást megelőző napon Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai és európai hírszerzési értesülésekre hivatkozva figyelmeztetett a veszélyre. Jelezte, hogy Oroszország Oresnyik rakétával készül csapást mérni az országra. Zelenszkij arra kérte az ukrán lakosságot, hogy vegyék komolyan a légvédelmi riasztásokat, és azonnal keressenek fedezéket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Shutterstock

