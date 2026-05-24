Drámai pillanatok Amerikában: tűzpárbaj tört ki Donald Trump rezidenciájának közelében, halott is van

A Fehér Ház közelében tüzet nyitott egy 21 éves férfi, a támadó meghalt – áll az MTI közleményében.

Tűzpárbaj alakult ki a Titkos Szolgálat és a fegyveres között a mindenkori amerikai elnök rezidenciája közelében. A lövöldözésben a támadót lelőtték, aki életét vesztette. Egy civil is megsebesült, de egyelőre nem számoltak be az állapotáról. A hatóságok azonosították a támadót, Nasire Best már korábban figyelembe került. A 21 éves férfi mentális problémákkal küzdött, korábban már összetűzésbe keveredett a Titkos Szolgálattal, 2025 nyarán kétszer is előállították hivatalos személy elleni fenyegetés, valamint lezárt területre való illetéktelen belépés miatt.

A támadót kórházba szállították, de ott már csak a halálát tudták megállapítani.

Egyelőre tartanak a vizsgálatok az ügyben, de néhány részlet már ismert: a támadó összesen három lövést adott le egy biztonsági ellenőrzőpontnál. Erre azonnal reagáltak a Titkos Szolgálat emberei. Azt egyelőre nem tudni, hogy a megsérült civilt pontosan kinek a fegyvere sebesítette meg. A hatóságok szóvivője kijelentette, hogy Nasire Best egy táskából vette elő a fegyverét, majd a szolgálatot teljesítő ügynökökre lőtt.

Steve Cheung fehér házi szóvivő elmondta, hogy az incidens idején, helyi idő szerint este 6 óra körül Donald Trump elnök hivatalában dolgozott, és munkáját nem függesztette fel. Az amerikai politika több szereplője is elítélte a támadást, és köszönetet mondtak a Titkos Szolgálatnak a gyors és hatékony fellépésért.

Címlapkép forrása: Andrew Leyden/Getty Images