Határozott üzenetet küldött a magyar külügyminiszter az orosz támadás után

A külügyminiszter szerint civileknek soha nem kellene arra ébredniük, hogy rakéták, drónok és robbanások veszélyeztetik az életüket. Hozzátette: otthonok semmisültek meg, családok szakadtak szét, ártatlan emberek haltak meg és sebesültek meg.

Ez elfogadhatatlan

– írta Orbán Anita, hozzátéve, hogy Magyarország határozottan elítéli a támadást, és kiáll az áldozatok, valamint Ukrajna népe mellett.

A nyilatkozat előzménye, hogy Oroszország nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Kijev és környéke ellen. Ukrán katonai források szerint az orosz erők egy RSZ–26 Rubezs, más néven Oresnyik típusú közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát is bevetettek.

Nemzetközi hírügynökségi jelentések szerint a légicsapásnak halálos áldozatai és több mint 80 sebesültje van, a támadás pedig lakóépületekben, iskolákban és más civil infrastruktúrában is károkat okozott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a támadást megelőzően arra figyelmeztetett, hogy Oroszország Oresnyik rakéta bevetésére készülhet, és arra kérte az ukrán lakosságot, hogy vegyék komolyan a légvédelmi riasztásokat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd