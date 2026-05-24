Az Orosz Biztonsági Tanács alelnöke rendszeresen megosztja a véleményét az Ukrajnával vívott háborúval kapcsolatban, ezúttal egy nagyszabású csapást lengetett be az ukrán főváros ellen. Érvelése szerint Moszkva haragját az ukrán támadás váltotta ki, amely során „egy Luhanszki Népköztársaságbeli főiskola” ellen mértek csapást.

Hatalmas légicsapásokat kellett mérniük a kijevi létesítményeikre. Hadd pusztuljon el minden! Könnyebb így pénzt és fegyvereket kérni

– mondta el.

Azt nem mondta el, hogy ezzel már befejezettnek tekinthető Moszkva bosszúja. A május 24-i beszámolók szerint Kijevben valóban nagyszabású támadásokat érzékeltek, ennek során több lakóház megsebesült. A hatóságok jelentései szerint drónok mellett hiperszonikus rakétákat is bevetettek. Medvegyev az Ukrajnában nagy port kavaró korrupciós ügyeket is megemlítette.

