Mindenki a történelmi alkura várt, de Trump olyat posztolt, ami után marad a teljes bizonytalanság

Az amerikai elnök a Truth Social oldalon tett bejegyzésében élesen bírálta a Barack Obama elnöksége alatt megkötött iráni nukleáris megállapodást, amelyet az Egyesült Államok egyik legrosszabb megállapodásának nevezett. Trump szerint az akkori alku közvetlen utat jelentett volna Irán számára a nukleáris fegyver kifejlesztése felé.
Ezzel szemben a mostani tárgyalásokról azt írta:
a Trump-kormányzat által jelenleg tárgyalt megállapodás ennek pontosan az ellenkezője lenne.
Trump közölte, hogy képviselőit arra utasította, ne siettessék az alkut, mert szerinte az idő az Egyesült Államok oldalán áll. Hozzátette: a blokád teljes erővel érvényben marad mindaddig, amíg nem születik meg, nem hitelesítik és nem írják alá a megállapodást.
Az amerikai elnök szerint mindkét félnek időt kell hagynia arra, hogy megfelelő megállapodás szülessen,
mert ebben a kérdésben nem lehet hibázni.
Trump azt is írta, hogy az Egyesült Államok és Irán kapcsolata professzionálisabbá és eredményesebbé válik, ugyanakkor Teheránnak meg kell értenie, hogy nem fejleszthet és nem szerezhet be nukleáris fegyvert.
Ahhoz képest, hogy tegnap mennyire közelinek tűnt a megállapodás Amerika és Irán között (Trump megszólalásai alapján), az elmúlt órákban befutott fejlemények alapján
továbbra is marad a bizonytalanság.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
