Netanjahu pillanatok alatt romba döntheti az Egyesült Államok béketervét

Trump a hétvégén bejelentette, hogy az Egyesült Államok és Irán "nagyrészt véglegesített" egy szándéknyilatkozatot. Ez egy olyan békemegállapodást készítene elő, amely újra megnyitná a Hormuzi-szorost.
Az iráni Fársz hírügynökség szerint a tervezet kimondja, hogy az Egyesült Államok és szövetségesei - ami gyakorlatilag Izraelt jelenti - nem támadják meg Iránt és partnereit, köztük Libanont.
Egy izraeli politikai forrás azonban súlyos állítást tett vasárnap a Reutersnek. Elmondta, hogy Netanjahu a Trumppal folytatott beszélgetés során nyomatékosította:
Izrael minden színtéren, így Libanonban is megőrzi "cselekvési szabadságát" a fenyegetésekkel szemben.
Beni Ganc vezető izraeli politikus már a gondolatot is stratégiai hibának nevezte. Szerinte Izrael nem fogadhat el tűzszünetet Libanonban egy Iránnal kötött megállapodás részeként, hiszen az izraeli hadsereg ott az iráni támogatású Hezbollah milícia ellen harcol.
Tehát nem csak a dúsított uránkészletek körüli megállapodás állhat gyenge lábon, hanem több olyan kulcsterület is lehet, ami gyorsan véget vethet egy esetleges tűzszünetnek.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Avi Ohayon
