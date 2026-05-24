  • Megjelenítés
Pusztító csapást mértek Oroszországra: lángba borították az orosz főváros ellátását
Globál

Pusztító csapást mértek Oroszországra: lángba borították az orosz főváros ellátását

Portfolio
Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) közölte, hogy drónjaival vasárnap megtámadott egy olajszivattyú- és elosztóállomást az oroszországi Vlagyimiri területen.

A létesítmény kulcsszerepet tölt be Moszkva és környéke üzemanyag-ellátásában.

Az SZBU a közösségi médiában közzétett közleménye szerint a létesítmény a főváros körüli nagyobb olajraktárakat, valamint a seremetyjevói, a domogyedovói és a vnukovói repülőtereket is ellátja üzemanyaggal.

A csapást követően egy 800 négyzetméteres területen csaptak fel a lángok.

Még több Globál

Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Váratlan fordulat: Irán tagadja, hogy megállapodott volna Trumppal egy kulcskérdésben

Határozott üzenetet küldött a magyar külügyminiszter az orosz támadás után

A támadás az ukrán erők orosz energetikai infrastruktúra elleni műveleteinek sorába illeszkedik. Ezekkel az akciókkal Kijev Moszkva logisztikai hátországát igyekszik gyengíteni.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Rossz hírt közöltek a kutatók: ha ebbe a vércsoportba tartozol, nagyobb eséllyel csaphat le rád a stroke
Súlyos terrortámadás rázta meg az atomhatalmat: rengeteg katona veszthette életét
Riasztanak a tudósok: órákon belül kitörhet a vulkán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility