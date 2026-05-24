Pusztító csapást mértek Oroszországra: lángba borították az orosz főváros ellátását

Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) közölte, hogy drónjaival vasárnap megtámadott egy olajszivattyú- és elosztóállomást az oroszországi Vlagyimiri területen.

A létesítmény kulcsszerepet tölt be Moszkva és környéke üzemanyag-ellátásában.

Az SZBU a közösségi médiában közzétett közleménye szerint a létesítmény a főváros körüli nagyobb olajraktárakat, valamint a seremetyjevói, a domogyedovói és a vnukovói repülőtereket is ellátja üzemanyaggal.

Ukrainian attack drones successfully hit a Russian pipeline pumping station to the east of Moscow this morning, setting the facility on fire. At least one drone hit the Vtorovo pumping station, a crucial link in western Russia's diesel and jet fuel pipeline network. pic.twitter.com/jLDB71FiMj https://t.co/jLDB71FiMj — OSINTtechnical (@Osinttechnical) May 24, 2026

A csapást követően egy 800 négyzetméteres területen csaptak fel a lángok.

A támadás az ukrán erők orosz energetikai infrastruktúra elleni műveleteinek sorába illeszkedik. Ezekkel az akciókkal Kijev Moszkva logisztikai hátországát igyekszik gyengíteni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio