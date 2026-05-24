Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Kijöttek a számok: hatalmas csapást mértek Ukrajnára
Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök szavai szerint Moszkva "bosszút" állt Ukrajna egyik csapása miatt, ennek keretében rengeteg drónt és rakétát lőttek ki. A legfrissebb jelentések pontosan összefoglalták a listát: 90 rakéta és 600 drón. Ezek közül:
- Egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta (Oresnyik),
- két 2 db Kh-47M2 Kindzsal aeroballisztikus rakéta,
- 3 db 3M22 Circon hajóellenes rakéta,
- 30 Iszkander-M/SZ-400 ballisztikus rakéta,
- 54 db Kh-101 / Iskander-K / Kalibr cirkálórakéta, valamint
- 600 darab Sahed-típusú drón, köztük több csalidrón.
A légvédelem 604 esetben tudta elhárítani a veszélyt, 55 rakétát és 549 drónt semlegesítettek.
(RBK)
Beigazolódott a félelem: Moszkva bevetette a rettegett Oresnyik rakétarendszert Kijev ellen
Oroszország az éjszaka folyamán Oresnyik típusú, közepes hatótávolságú ballisztikus rakétával támadta Kijev térségét - írta katonai forrásokra hivatkozva a RBK.
Kimondta a volt orosz elnök: ez Moszkva bosszúja
Dmitrij Medvegyev korábbi orosz elnök szerint Moszkva hatalmas támadást indít Kijev ellen – számolt be a TASzSz.
Történelmi pillanat: megérkeztek az amerikai csúcsfegyverek a szomszédba, Oroszország lépéshátrányba kerülhet
Lengyelország megkapta első F-35-ös vadászgépeit az Egyesült Államoktól. A hat éve megrendelt, ötödik generációs lopakodó gépek közül három példányt adtak át a łaski légibázison - közölte a Defence Express.
Rakétatámadás zúdult Kijevre
Május 24-re virradóra Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna fővárosa, Kijev ellen. A jelentések szerint több lakóház megrongálódott, egy ember életét vesztette. Az UNIAN hírügynökség a helyi katasztrófavédelemre hivatkozva azt írta, hogy az orosz támadás következtében tűzvészek keletkeztek a városban, megrongálódott a polgári infrastruktúra, valamint számos lakóépület.
(MTI)
