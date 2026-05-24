Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök szavai szerint Moszkva "bosszút" állt Ukrajna egyik csapása miatt, ennek keretében rengeteg drónt és rakétát lőttek ki. A legfrissebb jelentések pontosan összefoglalták a listát: 90 rakéta és 600 drón. Ezek közül:

Egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta (Oresnyik),

két 2 db Kh-47M2 Kindzsal aeroballisztikus rakéta,

3 db 3M22 Circon hajóellenes rakéta,

30 Iszkander-M/SZ-400 ballisztikus rakéta,

54 db Kh-101 / Iskander-K / Kalibr cirkálórakéta, valamint

600 darab Sahed-típusú drón, köztük több csalidrón.

A légvédelem 604 esetben tudta elhárítani a veszélyt, 55 rakétát és 549 drónt semlegesítettek.

