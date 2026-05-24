FONTOS Megszólalt az ember, aki von der Leyen paktumait is átírja - Európa nem hihet tovább a régi világban
Súlyos terrortámadás rázta meg az atomhatalmat: rengeteg katona veszthette életét
A Reuters értesülései szerint a radikálisok egy vonat ellen követtek el robbantásos merényletet.

Pakisztán nyugati részén, Beludzsisztán tartományban egy vonatra támadtak rá fegyveresek. Az eset Kvettában történt, amely jól ismert a szélsőségesek jelenlétéről. A jelentés szerint

a vasúti pályát robbanás rázta meg, ezt követően tűzpárbaj alakult ki.

Az előzetes információk szerint legalább 50-en megsérültek az akcióban, a vezető politikusok elítélték az eseményeket. Sebáz Saríf pakisztáni miniszterelnök szerint ártatlanok is életüket vesztették a támadásban. Eltérő jelentések szerint legalább 19-en meghaltak, más források 24 áldozatról beszélnek.

Néhány részlet is világossá vált, így bizonyos, hogy egy öngyilkos merénylő által vezetett, robbanóanyagokkal megpakolt járművel hajtottak neki a szerelvénynek. A detonáció ereje miatt a vonat két vagonja is felborult, majd lángok csaptak fel.

Beludzsisztán az iszlám világ egyetlen atomhatalmának számító Pakisztán legnyugtalanabb térsége. Iszlamista fegyveresek és függetlenségpárti lázadó csoportok is vannak, amelyek a kormányerők ellen követnek el visszatérően támadásokat. Az akcióért a Beludzs Felszabadító Hadsereg (BLA) vállalta a felelősséget, azt állították, hogy a térségben állomásozó személyvonatot vettek célba, rajtuk katonákkal.

