  • Megjelenítés
Szivárognak a részletek: így állapodhat meg Trump a Hormuzi-szoros megnyitásáról
Globál

Szivárognak a részletek: így állapodhat meg Trump a Hormuzi-szoros megnyitásáról

Portfolio
Egyre több részletet osztanak meg a nyilvánossággal az Egyesült Államok és Irán között körvonalazódó békemegállapodásról – közölte az Iran International.

Az iráni Forradalmi Gárdához (IRGC) köthető információk szerint Teherán nem fogadott el semmiféle korlátozást a nukleáris programjára vonatkozóan. Kiemelték ugyanakkor, hogy egyelőre a tárgyalás mostani szakaszáról van szó. Az iszlamista rezsim hírügynöksége azt közölte, hogy az Egyesült Államok kötelezettségvállalást tesz, hogy a megbeszélések idejére feloldják az Iránra kirótt olajszankciókat. Ez nagy lehetőséget jelentene az országnak, mivel a fő bevétele az energiahordozó értékesítéséből származik, miközben a Hormuzi-szoros lezárása miatt a világpiac is ki van éhezve a friss forrásokra.

A körvonalazódó egyezség minden fronton – beleértve Libanont is – békét hozna a remények szerint.

Jelenleg annyit tudni, hogy a felek 30 napos időkeretet adnának a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló megbeszéléseknek, valamint 60 napon belül oldanák meg mindkét fél számára elfogadható módon a nukleáris kérdéseket. Az IRGC ugyanakkor azt szeretné elérni, hogy Washington szabadítsa fel a befagyasztott vagyonokat, vagy legalább azok egy részét. Az amerikai tárgyalók erre nyitottnak is mutatkoznak, ugyanakkor egy nukleáris megállapodáshoz kötnék az eszközökhöz való hozzáférés megnyitását. Teherán garanciákat szeretne arra, hogy akár több lépésben, de az összes ilyen forráshoz hozzáférhet a jövőben.

A két hatalom azt is vállalja, hogy nem fogják egymás célpontjait támadni, ez a szövetségeseikre is kiterjed.

Még több Globál

Putyin bajban van, bevethetik az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Kimondta a volt orosz elnök: ez Moszkva bosszúja

Történelmi pillanat: megérkeztek az amerikai csúcsfegyverek a szomszédba, Oroszország lépéshátrányba kerülhet

A fennálló feszült helyzetet azonban jelzi, hogy egy iráni törvényhozó friss nyilatkozata szerint továbbra sem engedik át az amerikai és izraeli hajókat a Hormuzi-szoroson. Teherán szerint ők engedik a közlekedést az átjáróban, ám ehhez az ő engedélyüket kell kérni.

Kapcsolódó cikkünk

Trump a végletekig hajszolta a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót: történelmet írtak, de a legénység majdnem beleroppant

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Drámai: itt a lista, pontosan hova kerülhetett az azbesztes kőzetből, rengeteg település érintett
Trump belengette a fordulatot, ami alapján küszöbön lehet a békemegállapodás Iránnal
Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility