Szivárognak a részletek: így állapodhat meg Trump a Hormuzi-szoros megnyitásáról

Az iráni Forradalmi Gárdához (IRGC) köthető információk szerint Teherán nem fogadott el semmiféle korlátozást a nukleáris programjára vonatkozóan. Kiemelték ugyanakkor, hogy egyelőre a tárgyalás mostani szakaszáról van szó. Az iszlamista rezsim hírügynöksége azt közölte, hogy az Egyesült Államok kötelezettségvállalást tesz, hogy a megbeszélések idejére feloldják az Iránra kirótt olajszankciókat. Ez nagy lehetőséget jelentene az országnak, mivel a fő bevétele az energiahordozó értékesítéséből származik, miközben a Hormuzi-szoros lezárása miatt a világpiac is ki van éhezve a friss forrásokra.

A körvonalazódó egyezség minden fronton – beleértve Libanont is – békét hozna a remények szerint.

Jelenleg annyit tudni, hogy a felek 30 napos időkeretet adnának a Hormuzi-szoros megnyitásáról szóló megbeszéléseknek, valamint 60 napon belül oldanák meg mindkét fél számára elfogadható módon a nukleáris kérdéseket. Az IRGC ugyanakkor azt szeretné elérni, hogy Washington szabadítsa fel a befagyasztott vagyonokat, vagy legalább azok egy részét. Az amerikai tárgyalók erre nyitottnak is mutatkoznak, ugyanakkor egy nukleáris megállapodáshoz kötnék az eszközökhöz való hozzáférés megnyitását. Teherán garanciákat szeretne arra, hogy akár több lépésben, de az összes ilyen forráshoz hozzáférhet a jövőben.

A két hatalom azt is vállalja, hogy nem fogják egymás célpontjait támadni, ez a szövetségeseikre is kiterjed.

A fennálló feszült helyzetet azonban jelzi, hogy egy iráni törvényhozó friss nyilatkozata szerint továbbra sem engedik át az amerikai és izraeli hajókat a Hormuzi-szoroson. Teherán szerint ők engedik a közlekedést az átjáróban, ám ehhez az ő engedélyüket kell kérni.

