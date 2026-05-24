Tömeges csapással válaszolt Moszkva a polgári célpontok elleni ukrán támadásra

Ukrán parancsnokságokra és hadiüzemekre mért - egyebek között hiperszonikus fegyverekkel - tömeges csapást az orosz hadsereg, válaszul az orosz polgári célpontok elleni "terrortámadásokra" - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

A tömeges rakétacsapás egyik kiváltó oka az Ukrajnától elcsatolt luhanszki régióban lévő Sztarobilszki Pedagógiai Szakközépiskola kollégiuma ellen péntekre virradó éjjel végrehatott ukrán dróntámadás volt. A több hullámban zajlott csapás idején 86, 14-18 éves diák aludt az épületben.

Szombat éjjelre, a romok és törmelékek átvizsgálása nyomán világossá vált, hogy 21 tizenéves életét vesztette, 42 pedig megsebesült.

Mivel Ukrajna tagadta felelősségét, az egyik európai ország részéről pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén megfogalmazódott a gyanú, hogy a tragédia nem más, mint

orosz propaganda

, és a kollégium valójában egy orosz elit drónegység központja volt, a moszkvai külügyminisztérium vasárnap 19 országból mintegy félszáz, Moszkvában akkreditált újságírót utaztatott a helyszínre, köztük az MTI tudósítóját is.

A kevesebb mint húszezres lélekszámú Sztarobilszket (oroszul: Sztarobelszket) eddig jórészt elkerülte a háború, a területén nem folytak harcok. A luhaszki régiót idén teljes egészében ellenőrzése alá vonta az orosz hadsereg és a front a várostól már mintegy 110 kilométerre húzódik.

A beutaztatott külföldi tudósítók vasárnap sem a 19. századi alapítású iskola, sem a kisváros környékén nem észleltek katonainak látszó objektumokat, a romokban heverő kollégiumi szobákban pedig tizenéves lányokra és fiúkra jellemző ruházati darabok, poszterek és használati tárgyak voltak. Fiatalkorúak a kórházban ápolt sérültek is, egy férfi kivételével, aki a gyerekek mentése közben vesztette el a fél lábát. A tantermekben szétszórt játékok és gyerekkönyvek hevertek az üvegszilánkok és az épülettörmelékek között.

A bentlakásos középiskola ugyanis óvodák és általános iskolák számára képez óvónőket, oktatókat, ahogy elmondták, 1998, "az ukrán idők óta". Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos Sztarobilszkben a külföldi tudósítóknak elmondta, hogy ezt a támadóknak tudniuk kellett, de ők a mentés közben is folytatták a csapásokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a drónokat - amelyek több esetben ukrán felirattal ellátott darabjait az iskola a súlyosan megrongált főépülete mellett lelték fel - nyugati segítséggel szerezte be az ukrán fél. Közölte, hogy levélben követelte az ENSZ-től és a szakosodott nemzetközi szervezetektől a háborús bűncselekmény elítélését.

Leonyid Paszecsnyik, a "Luhanszki Népköztársaság" vezetője a külföldi újságírócsoporttal a régió székvárosában vasárnap megtartott találkozón kijelentette, hogy az ukrán fegyveres erők támadásai a régió ellen folyamatosak, főleg a határmenti térségben, de az a csapás, amely a sztarobilszki iskola ellen történt, példátlan. Mint hangoztatta, az orosz fél a háborúban az ellenség élőerejének megsemmisítésére összpontosít, amire az ukrán hadsereg polgári célpontok elleni támadással reagál. A történteket a fasizmus megnyilvánulásának minősítette, amelynek, mint mondta, nincs helye a 21. században.

Dmitrij Malisin igazságügyi ezredes, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) hetedik nyomozati részlegének szóvivője úgy vélekedett, hogy az iskola elleni támadás célja a polgári lakosság megfélemlítése volt, mert más magyarázatot nehezen tud adni. Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi közleménye szerint Kijevben és az ukrán főváros régiójában végrehajtott tömeges csapás során eltalált célpontok között voltak az ukrán hadiipari komplexum és a katonai infrastruktúra létesítményei, valamint a szárazföldi haderő főparancsnoksága, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főcsoportfőnöksége, valamint egyéb katonai irányító központok. A támadásban egyebek között bevetettek hiperszonikus Oresnyik, Kinzsal, és Cirkon, illetve Iszkander rakétákat.

A tárca szerint az ukrán polgári infrastruktúra ellen nem terveztek és nem is hajtottak végre támadásokat. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a sztarobilszki támadással is indokolt orosz megtorló csapásra reagálva vasárnap a Telegram-csatornáján azt írta, "úgy kell visszavágni, ahogy ma, és még sokkal erősebben", mivel a kijevi szimbólumok romjai demoralizálják az ellenséget. A luhanszki régióban a gyász jelekén félárbocra eresztették a zászlókat. A helyi vezetés vasárnap bejelentette, hogy az áldozatoknak emlékművet emelnek.

