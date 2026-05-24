Tömeges csapással válaszolt Moszkva a polgári célpontok elleni ukrán támadásra

A tömeges rakétacsapás egyik kiváltó oka az Ukrajnától elcsatolt luhanszki régióban lévő Sztarobilszki Pedagógiai Szakközépiskola kollégiuma ellen péntekre virradó éjjel végrehatott ukrán dróntámadás volt. A több hullámban zajlott csapás idején 86, 14-18 éves diák aludt az épületben.
Szombat éjjelre, a romok és törmelékek átvizsgálása nyomán világossá vált, hogy 21 tizenéves életét vesztette, 42 pedig megsebesült.
Mivel Ukrajna tagadta felelősségét, az egyik európai ország részéről pedig az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülésén megfogalmazódott a gyanú, hogy a tragédia nem más, mint
orosz propaganda
, és a kollégium valójában egy orosz elit drónegység központja volt, a moszkvai külügyminisztérium vasárnap 19 országból mintegy félszáz, Moszkvában akkreditált újságírót utaztatott a helyszínre, köztük az MTI tudósítóját is.
A kevesebb mint húszezres lélekszámú Sztarobilszket (oroszul: Sztarobelszket) eddig jórészt elkerülte a háború, a területén nem folytak harcok. A luhaszki régiót idén teljes egészében ellenőrzése alá vonta az orosz hadsereg és a front a várostól már mintegy 110 kilométerre húzódik.
A beutaztatott külföldi tudósítók vasárnap sem a 19. századi alapítású iskola, sem a kisváros környékén nem észleltek katonainak látszó objektumokat, a romokban heverő kollégiumi szobákban pedig tizenéves lányokra és fiúkra jellemző ruházati darabok, poszterek és használati tárgyak voltak. Fiatalkorúak a kórházban ápolt sérültek is, egy férfi kivételével, aki a gyerekek mentése közben vesztette el a fél lábát. A tantermekben szétszórt játékok és gyerekkönyvek hevertek az üvegszilánkok és az épülettörmelékek között.
A bentlakásos középiskola ugyanis óvodák és általános iskolák számára képez óvónőket, oktatókat, ahogy elmondták, 1998, "az ukrán idők óta". Jana Lantratova orosz emberi jogi biztos Sztarobilszkben a külföldi tudósítóknak elmondta, hogy ezt a támadóknak tudniuk kellett, de ők a mentés közben is folytatták a csapásokat. Felhívta a figyelmet arra, hogy a drónokat - amelyek több esetben ukrán felirattal ellátott darabjait az iskola a súlyosan megrongált főépülete mellett lelték fel - nyugati segítséggel szerezte be az ukrán fél. Közölte, hogy levélben követelte az ENSZ-től és a szakosodott nemzetközi szervezetektől a háborús bűncselekmény elítélését.
Leonyid Paszecsnyik, a "Luhanszki Népköztársaság" vezetője a külföldi újságírócsoporttal a régió székvárosában vasárnap megtartott találkozón kijelentette, hogy az ukrán fegyveres erők támadásai a régió ellen folyamatosak, főleg a határmenti térségben, de az a csapás, amely a sztarobilszki iskola ellen történt, példátlan. Mint hangoztatta, az orosz fél a háborúban az ellenség élőerejének megsemmisítésére összpontosít, amire az ukrán hadsereg polgári célpontok elleni támadással reagál. A történteket a fasizmus megnyilvánulásának minősítette, amelynek, mint mondta, nincs helye a 21. században.
Dmitrij Malisin igazságügyi ezredes, az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) hetedik nyomozati részlegének szóvivője úgy vélekedett, hogy az iskola elleni támadás célja a polgári lakosság megfélemlítése volt, mert más magyarázatot nehezen tud adni. Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi közleménye szerint Kijevben és az ukrán főváros régiójában végrehajtott tömeges csapás során eltalált célpontok között voltak az ukrán hadiipari komplexum és a katonai infrastruktúra létesítményei, valamint a szárazföldi haderő főparancsnoksága, az ukrán védelmi minisztérium hírszerzési főcsoportfőnöksége, valamint egyéb katonai irányító központok. A támadásban egyebek között bevetettek hiperszonikus Oresnyik, Kinzsal, és Cirkon, illetve Iszkander rakétákat.
A tárca szerint az ukrán polgári infrastruktúra ellen nem terveztek és nem is hajtottak végre támadásokat. Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke a sztarobilszki támadással is indokolt orosz megtorló csapásra reagálva vasárnap a Telegram-csatornáján azt írta, "úgy kell visszavágni, ahogy ma, és még sokkal erősebben", mivel a kijevi szimbólumok romjai demoralizálják az ellenséget. A luhanszki régióban a gyász jelekén félárbocra eresztették a zászlókat. A helyi vezetés vasárnap bejelentette, hogy az áldozatoknak emlékművet emelnek.
Címlapkép forrása: Arif Murat Kayacan/Anadolu via Getty Images
Elindult egy szuper tanker a Hormuzi-szoroson át
2 millió hordó olaj mozdult meg.
Itt a ciprusi parlamenti választás eredménye
Egy populista YouTuber vezette párt is bejutott a parlamentbe.
Donald Trump újra posztolt, egyre közelebb lehet az amerikai–iráni alku
Az elnök szerint senki sem tudja még, milyen lesz az iráni megállapodás.
Enyhülhet az aszály júniusban, de az ország nagy részén továbbra sem biztató a kép
Meleg nyárra kell készülni.
Politikai válság Törökországban, rohamrendőrök törtek be a legnagyobb ellenzéki párt székházába
Demokratikus válságról beszélnek.
Két nagy pályafelújítás jön a MÁV-nál
Hónapokra felforgatja a vasúti közlekedést.
Sikeresen elindult a Sencsou-23 űrhajó a kínai űrállomásra
Háromfős legénységgel.
Rendkívüli izgalmak a ciprusi parlamenti választásokon
Fej fej mellett a vezető pártok.
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.