Történelmi pillanat: megérkeztek az amerikai csúcsfegyverek a szomszédba, Oroszország lépéshátrányba kerülhet

A lengyel védelmi tárca hivatalos forrásai szerint a gépek átadása a 32. katonai légibázison történt Łaskban. A helyi elnevezéssel Husarznak (Huszár) keresztelt vadászgépeket Lengyelország 2020 januárjának végén rendelte meg. A flotta összesen 32 darabból áll majd. Bár az első példányt már 2024 őszén elkészítették, az a személyzet kiképzése céljából több másik géppel együtt az Egyesült Államokban maradt.
A teljes szállítás várhatóan 2029-ig húzódik. Ez jól szemlélteti, milyen hosszú átfutási idővel kell számolni az ötödik generációs vadászgépek megrendelésétől a tényleges hadrendbe állításig.
A várólisták egyre hosszabbak, Románia például csak a 2030-as években számíthat a saját gépeire.
A szakértők szerint az F-35-ösök az orosz Szu-35Sz és Szu-57 típusokkal szemben jelentős előnnyel rendelkeznek a rádiólokátor-rendszerek, az avionika és a lopakodó képességek terén. Oroszország ugyanakkor egy fontos ütőkártyával is bír, ez pedig
az R-37M levegő-levegő rakéta, amelynek hatótávolsága állítólag eléri a 300 kilométert.
Az ehhez mérhető európai Meteor rakéta integrálása az amerikai ötödik generációs gépekbe még folyamatban van, és várhatóan csak a 2030-as években fejeződik be. Az amerikaiak saját fejlesztésű AIM-260 JATM rakétája a becslések szerint 200 kilométeres hatótávolságú. Ez a fegyver azonban ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, így a készültségi állapota egyelőre ismeretlen.
Az F-35 emellett nagy hatótávolságú precíziós fegyvereket is hordozhat. Ilyen többek között az 555 kilométeres hatótávolságú JSM manőverező robotrepülőgép, amelyet jelenleg több európai ország is beszerez. A vadászgép ezenfelül különféle irányított siklóbombákat, például JDAM-et és GBU-39 SDB-t is képes célba juttatni. Lengyelország az F-35-ösökön túl is igyekszik erősíteni a légierejét. A meglévő F-16-osok és az újonnan érkező FA-50-esek mellett az ország fontolgatja a csatlakozást a hatodik generációs GCAP vadászgépprogramhoz. Ennek megvalósítása azonban egyelőre bonyolultnak tűnik.
Címlapkép forrása: Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images
