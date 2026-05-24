  • Megjelenítés
Történelmi pillanat: megérkeztek az amerikai csúcsfegyverek a szomszédba, Oroszország lépéshátrányba kerülhet
Globál

Történelmi pillanat: megérkeztek az amerikai csúcsfegyverek a szomszédba, Oroszország lépéshátrányba kerülhet

Portfolio
Lengyelország megkapta első F-35-ös vadászgépeit az Egyesült Államoktól. A hat éve megrendelt, ötödik generációs lopakodó gépek közül három példányt adtak át a łaski légibázison - közölte a Defence Express.

A lengyel védelmi tárca hivatalos forrásai szerint a gépek átadása a 32. katonai légibázison történt Łaskban. A helyi elnevezéssel Husarznak (Huszár) keresztelt vadászgépeket Lengyelország 2020 januárjának végén rendelte meg. A flotta összesen 32 darabból áll majd. Bár az első példányt már 2024 őszén elkészítették, az a személyzet kiképzése céljából több másik géppel együtt az Egyesült Államokban maradt.

A teljes szállítás várhatóan 2029-ig húzódik. Ez jól szemlélteti, milyen hosszú átfutási idővel kell számolni az ötödik generációs vadászgépek megrendelésétől a tényleges hadrendbe állításig.

A várólisták egyre hosszabbak, Románia például csak a 2030-as években számíthat a saját gépeire.

A szakértők szerint az F-35-ösök az orosz Szu-35Sz és Szu-57 típusokkal szemben jelentős előnnyel rendelkeznek a rádiólokátor-rendszerek, az avionika és a lopakodó képességek terén. Oroszország ugyanakkor egy fontos ütőkártyával is bír, ez pedig

Még több Globál

Szivárognak a részletek: így állapodhat meg Trump a Hormuzi-szoros megnyitásáról

Putyin bajban van, bevethetik az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Drámai pillanatok Amerikában: tűzpárbaj tört ki Donald Trump rezidenciájának közelében, halott is van

az R-37M levegő-levegő rakéta, amelynek hatótávolsága állítólag eléri a 300 kilométert.

Az ehhez mérhető európai Meteor rakéta integrálása az amerikai ötödik generációs gépekbe még folyamatban van, és várhatóan csak a 2030-as években fejeződik be. Az amerikaiak saját fejlesztésű AIM-260 JATM rakétája a becslések szerint 200 kilométeres hatótávolságú. Ez a fegyver azonban ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, így a készültségi állapota egyelőre ismeretlen.

Az F-35 emellett nagy hatótávolságú precíziós fegyvereket is hordozhat. Ilyen többek között az 555 kilométeres hatótávolságú JSM manőverező robotrepülőgép, amelyet jelenleg több európai ország is beszerez. A vadászgép ezenfelül különféle irányított siklóbombákat, például JDAM-et és GBU-39 SDB-t is képes célba juttatni. Lengyelország az F-35-ösökön túl is igyekszik erősíteni a légierejét. A meglévő F-16-osok és az újonnan érkező FA-50-esek mellett az ország fontolgatja a csatlakozást a hatodik generációs GCAP vadászgépprogramhoz. Ennek megvalósítása azonban egyelőre bonyolultnak tűnik.

Kapcsolódó cikkünk

Putyin bajban van, bevethetik az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Címlapkép forrása: Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Riasztó adatok láttak napvilágot: ez a két hétköznapi szokás felelős a megelőzhető daganatok feléért
Drámai: itt a lista, pontosan hova kerülhetett az azbesztes kőzetből, rengeteg település érintett
Újabb szereplőt rángatna a frontra Putyin, egyre jobban fájnak Moszkvának az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility