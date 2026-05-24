Valósággal özönlenek az amerikai rakéták a rivális nagyhatalom partjaihoz: Peking ennek nem fog örülni

A tajvani haderő összesen 1700 darab TOW 2B és 400 darab Javelin páncéltörő rakétát szerzett be az Egyesült Államoktól. A szállítmányok lezárultáról szombaton tájékoztattak a katonai illetékesek. A Hankuang hadgyakorlatok során végzett értékelések ugyanakkor arra a következtetésre jutottak, hogy
a vitatott hovatartozású sziget páncéltörő rakétakészletei továbbra sem elegendőek.
Az amerikai tanácsadó csoportok azt javasolták Tajvannak, hogy növelje harckészültségét és a páncéltörő fegyverek készletét. Ennek nyomán a hadsereg a nemrég elfogadott különleges védelmi költségvetésbe mindkét rakétarendszerből további beszerzéseket épített be.
A tervek szerint Tajvan további 24 TOW indítóberendezést és 1545 rakétát vásárol. A szállítások várhatóan 2029-ben kezdődnek meg. Az eredeti beszerzéssel együtt a szigetország végül 124 indítóval és 3245 TOW rakétával fog rendelkezni. A TOW 2B rádiófrekvenciás irányítással és felülről támadó üzemmóddal rendelkezik, maximális hatótávolsága pedig 4500 méter. A korábbi, vezetékes irányítású változatokkal szemben ez a típus sokkal hatékonyabban képes megsemmisíteni a páncélozott járműveket, a bunkereket, a kétéltű harcjárműveket és a partraszálló hajókat.
A Javelin rendszerből további 70 indítóberendezést és 1050 rakétát rendelnek, amelyek 2031-ben érkeznek meg.
A korábbi tétellel együtt Tajvan összesen 112 Javelin indítóval és 1450 rakétával fog rendelkezni. A Javelin a világ első tömeggyártott, "tüzelj és felejtsd el" elvű könnyű gyalogsági páncéltörő rakétája. A fegyver meredek szögű, felülről támadó üzemmódban működik, és vezetékes irányításra sincs szüksége. Egyetlen katona is képes hordozni és indítani, aki a kilövés után azonnal fedezékbe húzódhat. A fegyverkezésre a szomszédos Kína növekvő fenyegetése miatt van szükség, Peking többször hangsúlyozta, hogy igényt tart Tajvan területére.
