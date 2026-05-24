  • Megjelenítés
Valósággal özönlenek az amerikai rakéták a rivális nagyhatalom partjaihoz: Peking ennek nem fog örülni
Globál

Valósággal özönlenek az amerikai rakéták a rivális nagyhatalom partjaihoz: Peking ennek nem fog örülni

Portfolio
Tajvan megkapta az Egyesült Államoktól megrendelt összes TOW 2B és Javelin páncéltörő rakétát, amelyeket már szét is osztottak a harcoló alakulatok között - írta a Taiwan News.

A tajvani haderő összesen 1700 darab TOW 2B és 400 darab Javelin páncéltörő rakétát szerzett be az Egyesült Államoktól. A szállítmányok lezárultáról szombaton tájékoztattak a katonai illetékesek. A Hankuang hadgyakorlatok során végzett értékelések ugyanakkor arra a következtetésre jutottak, hogy

a vitatott hovatartozású sziget páncéltörő rakétakészletei továbbra sem elegendőek.

Az amerikai tanácsadó csoportok azt javasolták Tajvannak, hogy növelje harckészültségét és a páncéltörő fegyverek készletét. Ennek nyomán a hadsereg a nemrég elfogadott különleges védelmi költségvetésbe mindkét rakétarendszerből további beszerzéseket épített be.

A tervek szerint Tajvan további 24 TOW indítóberendezést és 1545 rakétát vásárol. A szállítások várhatóan 2029-ben kezdődnek meg. Az eredeti beszerzéssel együtt a szigetország végül 124 indítóval és 3245 TOW rakétával fog rendelkezni. A TOW 2B rádiófrekvenciás irányítással és felülről támadó üzemmóddal rendelkezik, maximális hatótávolsága pedig 4500 méter. A korábbi, vezetékes irányítású változatokkal szemben ez a típus sokkal hatékonyabban képes megsemmisíteni a páncélozott járműveket, a bunkereket, a kétéltű harcjárműveket és a partraszálló hajókat.

Még több Globál

Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Visszafelé sült el az amerikaiak terve: olyan radikális vezető vette át az irányítást a háttérben, aki mindent lángba borítana

Súlyos terrortámadás rázta meg az atomhatalmat: rengeteg katona veszthette életét

A Javelin rendszerből további 70 indítóberendezést és 1050 rakétát rendelnek, amelyek 2031-ben érkeznek meg.

A korábbi tétellel együtt Tajvan összesen 112 Javelin indítóval és 1450 rakétával fog rendelkezni. A Javelin a világ első tömeggyártott, "tüzelj és felejtsd el" elvű könnyű gyalogsági páncéltörő rakétája. A fegyver meredek szögű, felülről támadó üzemmódban működik, és vezetékes irányításra sincs szüksége. Egyetlen katona is képes hordozni és indítani, aki a kilövés után azonnal fedezékbe húzódhat. A fegyverkezésre a szomszédos Kína növekvő fenyegetése miatt van szükség, Peking többször hangsúlyozta, hogy igényt tart Tajvan területére.

Kapcsolódó cikkünk

Elkezdődött: még Iránnal se végzett, máris nekiesne Trump egy másik országnak

Címlapkép forrása: Michael Ciaglo/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Rossz hírt közöltek a kutatók: ha ebbe a vércsoportba tartozol, nagyobb eséllyel csaphat le rád a stroke
Trump a végletekig hajszolta a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozót: történelmet írtak, de a legénység majdnem beleroppant
Riasztanak a tudósok: órákon belül kitörhet a vulkán
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility