Visszafelé sült el az amerikaiak terve: olyan radikális vezető vette át az irányítást a háttérben, aki mindent lángba borítana
Miközben az iráni háború lezárásáról szóló tárgyalások hajszálon múlnak, Teherán következő lépéseit az Egyesült Államok által szankcionált és az Interpol által körözött Ahmad Vahidi dandártábornok formálja, ő vált Irán legfontosabb vezetőjévé - tudósított a CNN.

Vahidi az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) főparancsnokaként február 28-án, a háború első napján vette át a tisztséget, miután elődjével, Mohammad Pakpurral ugyanis amerikai-izraeli csapások végeztek. Ali Vaez, az International Crisis Group iráni projektvezetője szerint

a döntések ugyan konszenzusosan születnek, de Vahidinak döntő befolyása van a zárt ajtók mögött.

Danny Citrinowicz, az izraeli katonai hírszerzés egykori Irán-elemzője úgy fogalmazott: "nem lehet úgy megállapodni, hogy ő ne látná el a kézjegyével az egyezséget". Hozzátette: a dandártábornok azok közé tartozik, akik szerint ha Donald Trump vissza akar térni a háborúhoz, akkor állnak elébe.

Vahidi kinevezése azt mutatja, hogy az amerikai és izraeli lefejezési stratégia nem eredményezett mérsékeltebb iráni vezetést. A szakértők szerint az új parancsnok még elődjénél is radikálisabb. Irányítása alatt az IRGC gyakorlatilag ellenőrzése alá vonta a világ legfontosabb olajszállítási útvonalait, Teherán követelései pedig messze meghaladják a korábbi tárgyalásokon támasztottakat. Donald Trump ezen a héten jelezte, hogy hajlandó lenne újabb csapást mérni Iránra, ha Teherán nem egyezik bele a megállapodásba. Később ugyan türelmesebbnek mutatkozott, de figyelmeztetett: "az óra ketyeg". Vahidi szerdán az X-en válaszolt a fenyegetésre.

Azt írta: ha újabb agresszió éri Irán területét,

az a tűz, amelyet korábban megígértünk, és amely eddig egy korlátozott regionális háború keretein belül maradt, ezúttal lángra lobban, és minden határt átlép.

Iráni részről Mohammad Bager Galibáf házelnök és Abbász Aragcsi külügyminiszter a tárgyalások nyilvános arcai, ám a szakértők szerint a színfalak mögött Vahidi képviseli a legkeményebb vonalat. Teherán eddig minden olyan javaslatot elutasított, amelyet megadásként értékelt. A legutóbbi iráni ajánlat sem tartalmazott érdemi engedményeket az urándúsítás kérdésében, amely a jelenlegi patthelyzet központi eleme. Vahidi pályafutását a háború és a Nyugattal való folyamatos szembenállás határozta meg. Az 1979-es iszlám forradalom óta szolgálja a rendszert: volt a Kudsz-erő első parancsnoka, az IRGC és a hadsereg parancsnokhelyettese, valamint védelmi és belügyminiszter is.

Az Interpol az 1994-es, 85 halálos áldozatot követelő Buenos Aires-i zsidó közösségi központ elleni merényletben játszott feltételezett szerepe miatt adott ki körözést ellene. Az amerikai pénzügyminisztérium pedig 2022-ben sújtotta szankciókkal a Mahsza Amini halála után kirobbant tüntetések brutális leverése miatt. A washingtoni Institute for the Study of War (ISW) elemzőintézet áprilisban úgy értékelte, hogy Vahidi szükség esetén készen áll a háború folytatására. Ali Vaez szerint ugyanakkor egyelőre nincs egyértelmű bizonyíték arra, hogy a dandártábornok közvetlenül akadályozná a megállapodást. Az viszont teljesen világos, hogy egy háborús helyzetben az ő befolyása különösen megnő.

Szivárognak a részletek: így állapodhat meg Trump a Hormuzi-szoros megnyitásáról

Címlapkép forrása: Sobhan Farajvan/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

