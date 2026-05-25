Brutális mennyiségű nyugati robbanószer juthatott Oroszországba, a szálak állítólag Belgiumba vezetnek
Globál

MTI
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) hivatalos jelentése szerint megakadályozott egy terrortámadást az Arrhenius gázszállító hajó ellen. Mint írják, a hatóságok több, robbanóanyaggal töltött mágneses tapadóaknát fedeztek fel a jármű hajótestén.

Az FSZB jelentése szerint a Belgiumból, Antwerpen kikötőjéből érkező hajó az oroszországi Uszty-Lugában vette volna fel a rakományát, majd a törökországi Samsunba indult volna tovább. A gépház közelében azonban a búvárok és a víz alatti drónok feltehetően NATO-gyártmányú mágneses tapadóaknákra bukkantak.

Ezek mindegyike mintegy hét kilogramm plasztik robbanószert tartalmazott.

A hajó május 20-án futott be az orosz kikötőbe. A kapitány a kihallgatása során elmondta, hogy az antwerpeni kirakodás előtt másfél napig vesztegeltek egy horgonyzóhelyen. A késedelmet állítólag a kikötői dolgozók sztrájkja okozta. A jelentés állítja, hogy az orosz szakértők a vizsgálatok során egyértelműen megállapították, hogy a robbanószerkezeteket biztosan nem orosz felségvizeken rögzítették a hajótestre.

