Egyre veszélyesebbek az ukrán támadások Európára, Belgiumból csempészhettek robbanóanyagot Oroszországba - Háborús híreink hétfőn
Halálos áldozatokat követeltek és súlyos károkat okoztak hétfő reggelre az orosz–ukrán háború legújabb kölcsönös csapásai, amelyek az energetikai infrastruktúrát és a civil területeket egyaránt érintették mindkét oldalon.
Kiszivárgott: az összeomlás szélére került az orosz vállalat, amelyet a nyugati technológia leváltására szántak

A Microsoft Office orosz alternatívájaként népszerűsített MyOffice irodai szoftvercsomag mögött álló cég súlyos pénzügyi válságba került, többmilliárd rubeles veszteség után tömeges létszámleépítésre készülnek - jelentette az United 24.

Súlyos jelentés: Ukrajna legjobb fegyverét fordították a NATO-ellen, Oroszország megtalálta az ellenszert

A The Telegraph oknyomozó riportja szerint Oroszország a kalinyingrádi elektronikai hadviselési rendszereivel zavarja az orosz célpontok ellen indított ukrán drónok navigációját, ez az oka annak, hogy az ukrán eszközök egyre gyakrabban csapódnak be a balti államokban és Finnországban.

Elképesztő incidens a levegőben: órákon keresztül repült vakon repült a magas rangú miniszter gépe

Megzavarták annak a brit katonai repülőgépnek a GPS-jelét Oroszország közelében, amelyen John Healey brit védelmi miniszter utazott. A szakértők szerint az Egyesült Királyság nincs felkészülve erre a fenyegetésre - írta meg a Sky News.

Brutális mennyiségű nyugati robbanószer juthatott Oroszországba, a szálak állítólag Belgiumba vezetnek

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) hivatalos jelentése szerint megakadályozott egy terrortámadást az Arrhenius gázszállító hajó ellen. Mint írják, a hatóságok több, robbanóanyaggal töltött mágneses tapadóaknát fedeztek fel a jármű hajótestén.

Irdatlan nagy pusztulást okozott a vasárnapi orosz csapás a csernobili katasztrófát bemutató múzeumban

Súlyos károkat okozott egy orosz katonai csapás a kijevi Ukrán Nemzeti Csernobili Múzeumban. Az intézmény gyűjteményének mintegy negyven százaléka végérvényesen megsemmisült - tudósított a Sky News.

Kétszer is rátámadt Belgorodra Ukrajna, friss részletek érkeztek az éjszaka történtekről

Kétszer érte ukrán rakétatámadás Belgorodot és környékét az éjjel - közölte a régió operatív törzse hétfőn a Max messengeren.

Halálos csapás érte az orosz határvidéket, odalett az áram- és vízellátás

Halálos áldozatokat követeltek és súlyos károkat okoztak az orosz–ukrán háború legújabb kölcsönös csapásai, amelyek az energetikai infrastruktúrát és a civil területeket egyaránt érintették mindkét oldalon - írja a Reuters.

Mi történt pünkösdvasárnap?

Május 24-re virradóra Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna fővárosa, Kijev ellen. Pünkösd napján bevetették az Oresnyiket is Ukrajna ellen. Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) közölte, hogy drónjaival vasárnap megtámadott egy olajszivattyú- és elosztóállomást az oroszországi Vlagyimiri területen, Oroszország pedig ukrán parancsnokságokra és hadiüzemekre mért - egyebek között hiperszonikus fegyverekkel - tömeges csapást. Kaupo Rosin, az Észt Külügyi Hírszerző Szolgálat vezetője a CNN-nek elemezte a helyzetet. Szerinte Vlagyimir Putyin orosz elnök egyre nagyobb gondban van, a frontvonalon nem képes elérni sikereket, folyamatosan növekednek a veszteségek, miközben már nem képesek elegendő embert toborozni. Az ukrán csapások közben egyre nagyobb károkat okoznak a hátországban. 

