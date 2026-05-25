Elképesztő incidens a levegőben: órákon keresztül repült vakon repült a magas rangú miniszter gépe

A The Times értesülései szerint a Dassault Falcon típusú repülőgép GPS-rendszere
a teljes háromórás út alatt használhatatlan volt, miközben az orosz határ közelében haladt.
A lap úgy véli, hogy a zavarás mögött Oroszország állhat. Moszkva ugyanakkor a múltban rendre tagadta, hogy köze lenne a GPS-jelek megzavarásához.
A skandináv és balti repülőterekről induló pilóták rendszeresen jelentik a GPS-jelek zavarását és hamisítását, ezért más navigációs rendszerekre kénytelenek hagyatkozni. Egyelőre nem egyértelmű, hogy Healey repülőgépét szándékosan vették-e célba, vagy csupán a térségben állandósult jelzavarás érintette a járatot. Healey ráadásul nem az első brit védelmi miniszter, akivel ilyesmi történt. 2024 márciusában Grant Shapps repülőgépének GPS-jelét is mintegy harminc percre megzavarták, szintén orosz területek közelében.
Tobias Ellwood volt brit védelmi miniszter a Sky Newsnak nyilatkozva az esetet az úgynevezett szürke zónás hadviselés részének nevezte. Ez olyan agresszív tevékenységet jelent, amely a nyílt fegyveres konfliktus küszöbe alatt marad, ebbe a körbe tartozik a tengeri, a kiber- és az elektronikai hadviselés is. Ellwood szerint Oroszország egyre fokozza az ilyen jellegű aktivitását.
Ellwood ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy az Egyesült Királyság "siralmas mértékben felkészületlen" erre a fajta konfliktusra. Mint mondta, a brit védelmi stratégia még mindig az 1990-es évek viszonyaihoz igazodik. A stratégia nem veszi figyelembe, hogy a modern hadviselés jelentős része már megkerüli a hagyományos hadszíntereket, és közvetlenül a társadalmat veszi célba.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
