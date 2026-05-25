Felvételek: alig egy órát közlekedett egy új önvezető busz, máris balesetet szenvedett
Alig egy órával azután, hogy fizető utasokkal megkezdte menetrend szerinti közlekedését, balesetet szenvedett egy önvezető busz a svédországi Göteborgban, amikor egy villamos rohant a hátuljába.

A török Karsan által gyártott, elektromos meghajtású e-ATAK típusú busz hétfőn állt forgalomba a svédországi Göteborg városában. A város egyéves próbaüzemének az a célja, hogy az autonóm tömegközlekedést valós körülmények között teszteljék.

A jármű azonban egy fékezés során összeütközött a mögötte haladó villamossal.

A busz fékezett, a villamos pedig nekiütközött

– mondta Patrik Chi, a Västtrafik regionális közlekedésszervező vállalat szóvivője. Személyi sérülés nem történt, de a baleset körülményeit még vizsgálják.

Az SVT svéd közszolgálati televízió felvételein jól látható a buszon keletkezett kár. A képsorokból az is kiderül, hogy a jármű hátulján a következő figyelmeztető felirat olvasható: "Tartson távolságot! A busz hirtelen fékezhet."

A szóvivő megerősítette, hogy a buszon egy biztonsági sofőr is tartózkodott, aki szükség esetén bármikor átvehette volna az irányítást. A Karsan egyelőre nem reagált a megkeresésekre.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: (c) Copyright 2024, dpa (wwwdpa.de). Alle Rechte vorbehalten via Getty Images

