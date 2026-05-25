Halálos csapás érte az orosz határvidéket, odalett az áram- és vízellátás

Halálos áldozatokat követeltek és súlyos károkat okoztak az orosz–ukrán háború legújabb kölcsönös csapásai, amelyek az energetikai infrastruktúrát és a civil területeket egyaránt érintették mindkét oldalon - írja a Reuters.

Az Ukrajnával határos oroszországi

Belgorod megyét hétfőn rakéta- és dróncsapás érte.

A támadásban egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült - közölték a helyi hatóságok a Telegramon. A csapás Belgorod városát is elérte, a rakéták pedig az áram- és vízellátó hálózatot is megrongálták.

Az orosz állami Veszti tévécsatorna Telegram-beszámolója szerint az orosz ellenőrzés alatt álló

kelet-ukrajnai Horlivkában öten sebesültek meg a dróncsapások következtében.

Ukrán oldalon, a déli Herszon megyében vasárnap hajnal óta tartanak az orosz tüzérségi, rakéta- és dróntámadások. Ezekben ketten meghaltak, tizenhat ember pedig megsebesült - közölte Olekszandr Prokudin megyei kormányzó. A délkeleti Zaporizzsja megyében az orosz légicsapások és dróntámadások nyomán hárman sebesültek meg.

Oroszország vasárnap több száz drónnal és rakétával támadta Kijevet és környékét.

Ez volt a négyéves háború egyik legsúlyosabb légicsapása a főváros ellen. A támadás során egy Oresnyik típusú hiperszonikus rakétát is bevetettek Kijev közelében.

A híradásokat a Reuters hírügynökség nem tudta független forrásból megerősíteni. Oroszország és Ukrajna egyaránt tagadja, hogy szándékosan vennének célba polgári személyeket.

Forrás: Reuters

