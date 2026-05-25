Halálos csapás érte az orosz határvidéket, odalett az áram- és vízellátás

Az Ukrajnával határos oroszországi
Belgorod megyét hétfőn rakéta- és dróncsapás érte.
A támadásban egy ember meghalt, egy másik pedig megsebesült - közölték a helyi hatóságok a Telegramon. A csapás Belgorod városát is elérte, a rakéták pedig az áram- és vízellátó hálózatot is megrongálták.
Az orosz állami Veszti tévécsatorna Telegram-beszámolója szerint az orosz ellenőrzés alatt álló
kelet-ukrajnai Horlivkában öten sebesültek meg a dróncsapások következtében.
Ukrán oldalon, a déli Herszon megyében vasárnap hajnal óta tartanak az orosz tüzérségi, rakéta- és dróntámadások. Ezekben ketten meghaltak, tizenhat ember pedig megsebesült - közölte Olekszandr Prokudin megyei kormányzó. A délkeleti Zaporizzsja megyében az orosz légicsapások és dróntámadások nyomán hárman sebesültek meg.
Oroszország vasárnap több száz drónnal és rakétával támadta Kijevet és környékét.
Ez volt a négyéves háború egyik legsúlyosabb légicsapása a főváros ellen. A támadás során egy Oresnyik típusú hiperszonikus rakétát is bevetettek Kijev közelében.
A híradásokat a Reuters hírügynökség nem tudta független forrásból megerősíteni. Oroszország és Ukrajna egyaránt tagadja, hogy szándékosan vennének célba polgári személyeket.
Forrás: Reuters
