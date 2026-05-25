Irdatlan nagy pusztulást okozott a vasárnapi orosz csapás a csernobili katasztrófát bemutató múzeumban

A pünkösdi nagyszabású orosz légitámadás nyomán Kijevben több mint tizenöt órán át pusztítottak a lángok. A csapásokban legalább hatan életüket vesztették, és közel százan megsérültek. Az anyagi károk is rendkívül jelentősek.

Volodimir Zelenszkij a Telegramon vasárnap azt írta:

A mai csapással Oroszország nemcsak életeket, hanem az emlékezetet is megpróbálta elpusztítani.

Az ukrán elnök közölte, hogy a csernobili múzeum kiállítási tárgyainak mintegy negyven százaléka végleg elveszett.

A mentőalakulatok és a múzeum dolgozói a támadás után

azonnal megkezdték az épen maradt értékek kimentését.

A megmentett darabok között van az az ukrán zászló is, amelyet 2022-ben, közvetlenül az orosz megszálló csapatok kivonulása után tűztek ki a csernobili atomerőműnél.

Az 1986-os csernobili katasztrófa a világ eddigi legsúlyosabb nukleáris balesete. A történteket sokan a Szovjetunió rendszerszintű problémáinak szimbólumaként tartják számon.

