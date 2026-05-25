Karnyújtásnyira a megállapodás: Amerika feloldja a blokádot, újraindulhat a forgalom a kulcsfontosságú tengerszorosban
Donald Trump amerikai elnök hétfőn a közösségi oldalán azt írta, hogy az Iránnal folytatott tárgyalások jól haladnak. Ez tovább erősítette azokat a várakozásokat, amelyek szerint Washington és Teherán közel áll egy átmeneti megállapodáshoz. A hír hatására az olajárak öt százalékkal estek, a Brent típusú kőolaj hordónkénti ára száz dollár alá süllyedt, a határidős globális részvénypiacok pedig emelkedésnek indultak - írta a Bloomberg.

Pakisztán vezérkari főnöke, Aszim Munir, aki a felek közötti közvetítő szerepét tölti be, a kínai félnek azt mondta, hogy

a megállapodás közel áll a megkötéshez.

Eközben egy iráni küldöttség érkezett Dohába Mohammad Bager Galibaf házelnök vezetésével, hogy katari tisztviselőkkel egyeztessen. A delegáció tagja volt az iráni jegybank elnöke, Abolnaszer Hemmati is, aki a befagyasztott iráni források felszabadításáról tárgyalt.

A formálódó megállapodás értelmében a felek mintegy két hónappal meghosszabbítanák a tűzszünetet.

Ennek keretében az Egyesült Államok feloldaná az iráni kikötők tengeri blokádját, Teherán pedig újra megnyitná a Hormuzi-szorost.

A február óta tartó háború, amelyet amerikai-izraeli támadások robbantottak ki, több ezer halálos áldozatot követelt, főként Iránban és Libanonban.

A tárgyalások egyik fő vitapontja a Hormuzi-szoros szabad hajózásának kérdése. Irán ragaszkodik ahhoz, hogy ellenőrizhesse a forgalmat a stratégiai fontosságú tengerszorosban, amit az Egyesült Államok, az arab államok és Európa egyaránt elutasít. Teherán az utóbbi napokban ugyanakkor elmozdult a korábbi álláspontjától. A vámdíj jellegű hajózási illeték helyett most már "navigációs szolgáltatásokért" felszámított díjakról beszélnek.

Irán azt is követeli, hogy a tűzszünet "minden frontra" kiterjedjen, beleértve Libanont is, ahol Izrael a Teherán által támogatott Hezbollahhal harcol. Izrael, amely nem vesz részt közvetlenül az iráni tárgyalásokban, ezt határozottan elutasítja. Eli Cohen energiaügyi miniszter kijelentette:

Izraelt nem fogja kötni egyetlen olyan megállapodás sem, amely nem hárítja el az összes fenyegetést, legyen szó nukleáris programról, ballisztikus rakétákról vagy terrorszervezetek finanszírozásáról.

Az átmeneti megállapodás megkötése után is rendkívül nehéz tárgyalások várnának a felekre Irán nukleáris programjáról.

Washington azt követeli, hogy Teherán adjon át több mint 400 kilogramm dúsított uránt, és mintegy húsz évre kötelezze el magát a dúsítás leállítása mellett. Trump emellett komoly belpolitikai nyomás alatt is áll. A republikánus politikusok, köztük Lindsey Graham szenátor szerint ugyanis a körvonalazódó egyezmény túl sok engedményt tesz Iránnak. Az elnök erre válaszul hangsúlyozta, hogy

a megállapodás az Obama-kormány által letárgyalt JCPOA-katasztrófa pontos ellentéte lesz.

Trump egyúttal felszólította Szaúd-Arábiát, Katart és más országokat, hogy csatlakozzanak az Ábrahám-egyezményekhez.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

