Karnyújtásnyira a megállapodás: Amerika feloldja a blokádot, újraindulhat a forgalom a kulcsfontosságú tengerszorosban

Pakisztán vezérkari főnöke, Aszim Munir, aki a felek közötti közvetítő szerepét tölti be, a kínai félnek azt mondta, hogy
a megállapodás közel áll a megkötéshez.
Eközben egy iráni küldöttség érkezett Dohába Mohammad Bager Galibaf házelnök vezetésével, hogy katari tisztviselőkkel egyeztessen. A delegáció tagja volt az iráni jegybank elnöke, Abolnaszer Hemmati is, aki a befagyasztott iráni források felszabadításáról tárgyalt.
A formálódó megállapodás értelmében a felek mintegy két hónappal meghosszabbítanák a tűzszünetet.
Ennek keretében az Egyesült Államok feloldaná az iráni kikötők tengeri blokádját, Teherán pedig újra megnyitná a Hormuzi-szorost.
A február óta tartó háború, amelyet amerikai-izraeli támadások robbantottak ki, több ezer halálos áldozatot követelt, főként Iránban és Libanonban.
A tárgyalások egyik fő vitapontja a Hormuzi-szoros szabad hajózásának kérdése. Irán ragaszkodik ahhoz, hogy ellenőrizhesse a forgalmat a stratégiai fontosságú tengerszorosban, amit az Egyesült Államok, az arab államok és Európa egyaránt elutasít. Teherán az utóbbi napokban ugyanakkor elmozdult a korábbi álláspontjától. A vámdíj jellegű hajózási illeték helyett most már "navigációs szolgáltatásokért" felszámított díjakról beszélnek.
Irán azt is követeli, hogy a tűzszünet "minden frontra" kiterjedjen, beleértve Libanont is, ahol Izrael a Teherán által támogatott Hezbollahhal harcol. Izrael, amely nem vesz részt közvetlenül az iráni tárgyalásokban, ezt határozottan elutasítja. Eli Cohen energiaügyi miniszter kijelentette:
Izraelt nem fogja kötni egyetlen olyan megállapodás sem, amely nem hárítja el az összes fenyegetést, legyen szó nukleáris programról, ballisztikus rakétákról vagy terrorszervezetek finanszírozásáról.
Az átmeneti megállapodás megkötése után is rendkívül nehéz tárgyalások várnának a felekre Irán nukleáris programjáról.
Washington azt követeli, hogy Teherán adjon át több mint 400 kilogramm dúsított uránt, és mintegy húsz évre kötelezze el magát a dúsítás leállítása mellett. Trump emellett komoly belpolitikai nyomás alatt is áll. A republikánus politikusok, köztük Lindsey Graham szenátor szerint ugyanis a körvonalazódó egyezmény túl sok engedményt tesz Iránnak. Az elnök erre válaszul hangsúlyozta, hogy
a megállapodás az Obama-kormány által letárgyalt JCPOA-katasztrófa pontos ellentéte lesz.
Trump egyúttal felszólította Szaúd-Arábiát, Katart és más országokat, hogy csatlakozzanak az Ábrahám-egyezményekhez.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Magyar Péter bejelentette: nekimegy a koncesszióknak a Tisza-kormány, az akkumulátoripari szabályozások is megváltoznak
A miniszterelnök elmondta, mire fókuszál a kormány most.
Tényleg meg lehet keresni 1 millió forintot a vendéglátásban?
Kezdődik a szezon.
Többéves csúcsok közelébe erősödött a forint
Magyarországra is elért a nemzetközi piacokon bekövetkező fordulat.
Újabb nagyalkuval vág ki egy fontos szeletet Amerikából von der Leyen
Friss fejezet nyílik az új millenium egyik első EU-paktumában.
Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, hatalmas fennakadások vannak a dunántúli vonatközlekedésben
Vitézy Dávid elmondta, egy 27 éves, bérelt villanymozdony kezdett el égni.
Így lehetne beindítani a brit gazdaságot
Jim O'Neill írása.
Új vizekre sodródhatott az orosz-ukrán háború - Friss felvételek jelentek meg a megsemmisült orosz óriáshajóról
A Földközi-tengeren érte a vég.
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo