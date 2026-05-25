Készülnek a legrosszabbra: Lavrov személyesen közölte Rubióval, milyen kíméletlen lépésre szánták el magukat

Az orosz elnök megbízásából Szergej Lavrov külügyminiszter hivatalosan tájékoztatta amerikai hivatali partnerét, Marco Rubiót arról, hogy az orosz fegyveres erők rendszeres és folyamatos csapásokat indítanak az ukrán fegyveres erők által használt létesítmények, valamint a döntéshozatali központok ellen - közölte az orosz diplomáciai tárca hétfő este.

Lavrov szerint ez válaszként történik majd a "kijevi rezsim" által az orosz területen élő békés lakosság és polgári célpontok ellen folytatott "terrorcselekményekre".

A telefonbeszélgetés során Lavrov felhívta Rubio figyelmét az orosz külügyminisztérium hétfőn kiadott nyilatkozatára, amelyben azt tanácsolták az Egyesült Államoknak, valamint a Kijevben képviselettel rendelkező többi országnak, hogy

gondoskodjanak diplomáciai személyzetüknek, illetve állampolgáraiknak evakuálásáról az ukrán fővárosból.

