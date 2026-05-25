  • Megjelenítés
Kétszer is rátámadt Belgorodra Ukrajna, friss részletek érkeztek az éjszaka történtekről
Globál

Kétszer is rátámadt Belgorodra Ukrajna, friss részletek érkeztek az éjszaka történtekről

MTI
Kétszer érte ukrán rakétatámadás Belgorodot és környékét az éjjel - közölte a régió operatív törzse hétfőn a Max messengeren.

Egy lakost kórházba kellett szállítani a sérülései miatt. Az energetikai objektumokat ért támadások miatt

fennakadások keletkeztek az áram- és vízellátásban.

A belgorodi régióban lévő Grajvoronban egy férfi helyszínen életét vesztette, amikor a gépkocsiját dróncsapás érte.

A donyecki régióban lévő Horlivkában öt civil megsebesült és több lakóházban károk keletkeztek. Donyeck városban egy férfi megsérült dróncsapás következtében.

Még több Globál

Halálos csapások mindkét oldalon: civil és energetikai célpontok estek áldozatul - Háborús híreink hétfőn

Halálos csapás érte az orosz határvidéket, odalett az áram- és vízellátás

Megszólalt Donald Trump bizalmasa: komoly dolgok dőlhetnek el a színfalak mögött, de nem fogják elsietni a döntést

Kurszk megye légterében az elmúlt nap folyamán a helyi hatóságok szerint 101 drónt semmisítettek meg, a régió 108 tüzérségi belövést kapott. A brajszki régióban lévő Belaja Berjoza községet sorozatvetőből lőtte az ukrán fél. Több lakóház megsérült.

Jaroszlavlban dróntámadások miatt átmenetileg lezárták a Moszkvába vezető utat.

Az orosz védelmi minisztérium hétfő reggeli közleménye szerint

a légvédelem 173 ukrán repülőgéptípusú drónt fogott el és semmisített meg 14 régió felett.

A RIA Novosztyi hírügynökség a tárca adatait összesítve azt írta, hogy az elmúlt héten legkevesebb 3897 ilyen repülőszerkezetet lőttek le.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete az Izvesztyija című lapban hétfőn megjelent interjújában azt mondta, hogy Európának az Oroszországgal folytatandó tárgyalások során elkerülhetetlenül el kell majd ismernie a "kijevi rezsim háborús bűneit". A diplomata szerint ez a kérdés az egyik legfontosabb téma lesz, mert a nemzetközi humanitárius jog és az ahhoz tartozó egyezmények vagy mindenki számára kötelezőek, vagy pedig "a szőnyeg alá söprik" őket.

Kapcsolódó cikkünk

Halálos csapások mindkét oldalon: civil és energetikai célpontok estek áldozatul - Háborús híreink hétfőn

Halálos csapás érte az orosz határvidéket, odalett az áram- és vízellátás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Harapófogóban van az MNB – Kitart még a türelem?
Halálos csapás érte az orosz határvidéket, odalett az áram- és vízellátás
Súlyos terrortámadás rázta meg az atomhatalmat: rengeteg katona veszthette életét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility