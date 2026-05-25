Kétszer érte ukrán rakétatámadás Belgorodot és környékét az éjjel - közölte a régió operatív törzse hétfőn a Max messengeren.

Egy lakost kórházba kellett szállítani a sérülései miatt. Az energetikai objektumokat ért támadások miatt

fennakadások keletkeztek az áram- és vízellátásban.

A belgorodi régióban lévő Grajvoronban egy férfi helyszínen életét vesztette, amikor a gépkocsiját dróncsapás érte.

A donyecki régióban lévő Horlivkában öt civil megsebesült és több lakóházban károk keletkeztek. Donyeck városban egy férfi megsérült dróncsapás következtében.

Kurszk megye légterében az elmúlt nap folyamán a helyi hatóságok szerint 101 drónt semmisítettek meg, a régió 108 tüzérségi belövést kapott. A brajszki régióban lévő Belaja Berjoza községet sorozatvetőből lőtte az ukrán fél. Több lakóház megsérült.

Jaroszlavlban dróntámadások miatt átmenetileg lezárták a Moszkvába vezető utat.

Az orosz védelmi minisztérium hétfő reggeli közleménye szerint

a légvédelem 173 ukrán repülőgéptípusú drónt fogott el és semmisített meg 14 régió felett.

A RIA Novosztyi hírügynökség a tárca adatait összesítve azt írta, hogy az elmúlt héten legkevesebb 3897 ilyen repülőszerkezetet lőttek le.

Rogyion Mirosnyik, az orosz külügyminisztériumnak a "kijevi rezsim háborús bűnei" ügyében illetékes nagykövete az Izvesztyija című lapban hétfőn megjelent interjújában azt mondta, hogy Európának az Oroszországgal folytatandó tárgyalások során elkerülhetetlenül el kell majd ismernie a "kijevi rezsim háborús bűneit". A diplomata szerint ez a kérdés az egyik legfontosabb téma lesz, mert a nemzetközi humanitárius jog és az ahhoz tartozó egyezmények vagy mindenki számára kötelezőek, vagy pedig "a szőnyeg alá söprik" őket.

