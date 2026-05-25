Kiszivárgott: az összeomlás szélére került az orosz vállalat, amelyet a nyugati technológia leváltására szántak

A Vedomosztyi című orosz üzleti lap információi szerint a MyOffice-t fejlesztő Novije Oblacsnüje Tyehnologij (Új Felhőtechnológiák) alkalmazottai május közepén belső értesítést kaptak a közelgő elbocsátásokról. A lap forrásai úgy tudják, hogy teljes részlegeket számolhatnak fel. Az egyik kevés, érintetlenül maradó terület a technikai támogatás lehet.
A cég vezérigazgatója korábban "súlyos pénzügyi nehézségekre" figyelmeztette a dolgozókat. Elmondása szerint a fő üzleti területek volumene visszaesett, és a jelenlegi működési modell alapvető változtatásokat igényel. A SZPARK vállalati adatbázis adatai alapján a cég 2025 végén alig több mint ezer főt foglalkoztatott, nettó vesztesége ekkor meghaladta a 4 milliárd rubelt (mintegy 50 millió dollárt), ami a megelőző évinek több mint háromszorosa.
Az elmúlt öt évből mindössze 2022-ben termelt nyereséget a vállalat.
A lap arról is beszámolt, hogy egyes volt alkalmazottak szerint a vezetés kezdetben végkielégítés nélküli felmondásra próbálta rávenni a dolgozókat, ezek mentén tízperces késésekre vagy egynapos csúszással leadott kiküldetési jelentésekre hivatkozva fenyegettek elbocsátással. Az érintettek emiatt szakszervezetet alapítottak, és jogellenes elbocsátás miatti perrel fenyegetőztek.
A MyOffice-t 2014-ben alapította Dmitrij Komisszarov üzletember, a lépés a nyugati szoftverek kiváltására irányuló orosz kormányzati törekvések részét képezte. A nyíltan a Microsoft Office ellenfelének kikiáltott irodai szoftvercsomagot azóta több állami intézmény is bevezette. Közéjük tartozik az Állami Duma is, amely
2023-ban állítólag több mint 20 millió rubelt költött licencekre a Microsoft Office leváltása érdekében.
Az orosz médiában hivatkozott tulajdonosi adatok szerint a Kaszperszkij Lab kiberbiztonsági vállalat a Novije Oblacsnüje Tyehnologij közel 69 százalékát birtokolja. A cég bevétele 2025-ben mintegy felére, nagyjából 1 milliárd rubelre (körülbelül 12,7 millió dollárra) esett vissza. Mindeközben a többségi tulajdonossal szembeni adósságállomány megközelítette a 25 milliárd rubelt (mintegy 318 millió dollárt).
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Japán paradoxon: ébredő jegybank, javuló mérleg, mégis történelmi mélyponton a jen
A java csak most kezdődik.
"Nagyszerű emberiség": a mesterséges intelligenciáról szól XIV. Leó pápa ma megjelent enciklikája
Lassítani kell az egyházfő szerint az AI-fejlesztéseket.
Vészesen terjed az ebola, még vakcina sincs erre a vírustörzsre
Közben az erőszak miatt menekülnek az emberek, így nehéz a kontaktuskutatás.
Színre lépett és asztalra csapott az "anti-Trump": gyűlnek már felette a sötét felhők, de még sincs minden veszve?
Trump legfőbb és legkönyörtelenebb kritikusává lépett elő Pedro Sánchez.
Kényszerleszállás az EasyJetnél: nem odavaló tárgy volt egy utas feladott poggyászában
A szigorú előírások hátterében a lítiumion-akkumulátorok tűzveszélyessége áll.
Leváltották Krakkó polgármesterét
Népszavazáson döntöttek így a lengyelek.
Irdatlan nagy pusztulást okozott a vasárnapi orosz csapás a csernobili katasztrófát bemutató múzeumban
Zelenszkij szerint Oroszország az emlékezetet is megpróbálta elpusztítani.
Csak online lehetett vonatjegyet venni a MÁV-nál, javították a hibát
Műszaki hiba miatt.
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.