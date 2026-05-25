Kiszivárgott: az összeomlás szélére került az orosz vállalat, amelyet a nyugati technológia leváltására szántak

A Vedomosztyi című orosz üzleti lap információi szerint a MyOffice-t fejlesztő Novije Oblacsnüje Tyehnologij (Új Felhőtechnológiák) alkalmazottai május közepén belső értesítést kaptak a közelgő elbocsátásokról. A lap forrásai úgy tudják, hogy teljes részlegeket számolhatnak fel. Az egyik kevés, érintetlenül maradó terület a technikai támogatás lehet.

A cég vezérigazgatója korábban "súlyos pénzügyi nehézségekre" figyelmeztette a dolgozókat. Elmondása szerint a fő üzleti területek volumene visszaesett, és a jelenlegi működési modell alapvető változtatásokat igényel. A SZPARK vállalati adatbázis adatai alapján a cég 2025 végén alig több mint ezer főt foglalkoztatott, nettó vesztesége ekkor meghaladta a 4 milliárd rubelt (mintegy 50 millió dollárt), ami a megelőző évinek több mint háromszorosa.

Az elmúlt öt évből mindössze 2022-ben termelt nyereséget a vállalat.

A lap arról is beszámolt, hogy egyes volt alkalmazottak szerint a vezetés kezdetben végkielégítés nélküli felmondásra próbálta rávenni a dolgozókat, ezek mentén tízperces késésekre vagy egynapos csúszással leadott kiküldetési jelentésekre hivatkozva fenyegettek elbocsátással. Az érintettek emiatt szakszervezetet alapítottak, és jogellenes elbocsátás miatti perrel fenyegetőztek.

A MyOffice-t 2014-ben alapította Dmitrij Komisszarov üzletember, a lépés a nyugati szoftverek kiváltására irányuló orosz kormányzati törekvések részét képezte. A nyíltan a Microsoft Office ellenfelének kikiáltott irodai szoftvercsomagot azóta több állami intézmény is bevezette. Közéjük tartozik az Állami Duma is, amely

2023-ban állítólag több mint 20 millió rubelt költött licencekre a Microsoft Office leváltása érdekében.

Az orosz médiában hivatkozott tulajdonosi adatok szerint a Kaszperszkij Lab kiberbiztonsági vállalat a Novije Oblacsnüje Tyehnologij közel 69 százalékát birtokolja. A cég bevétele 2025-ben mintegy felére, nagyjából 1 milliárd rubelre (körülbelül 12,7 millió dollárra) esett vissza. Mindeközben a többségi tulajdonossal szembeni adósságállomány megközelítette a 25 milliárd rubelt (mintegy 318 millió dollárt).

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images