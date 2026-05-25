  • Megjelenítés
Leváltották Krakkó polgármesterét
Globál

Leváltották Krakkó polgármesterét

MTI
A hétfő reggel közzétett hivatalos eredmények szerint leváltották Aleksander Miszalskit, a fő lengyel kormánykoalíciós párt jelöltjeként 2024-ben megválasztott krakkói polgármestert a helyi népszavazáson.

A vasárnapi népszavazáson Miszalski távozását a szavazók többsége - 171 581 lakos - támogatta, 3631 lakos pedig ellenezte.

A voksoláson az erre jogosult krakkói lakosok 29,99 százaléka vett részt,

érvényességéhez pedig 26,98 százalékos részvétel (a 2024-es polgármester-választáson voksolók legalább háromötöde) volt szükséges.

Miszalskival együtt négy polgármester-helyettes is távozik. A népszavazáson a Polgári Koalíció (KO) többségű városi közgyűlés leváltásáról is szavaztak, itt azonban a részvétel nem érte el a szükséges küszöböt.

Még több Globál

Vészesen terjed az ebola, még vakcina sincs erre a vírustörzsre

Színre lépett és asztalra csapott az "anti-Trump": gyűlnek már felette a sötét felhők, de még sincs minden veszve?

Halálos csapások mindkét oldalon: civil és energetikai célpontok estek áldozatul - Háborús híreink hétfőn

A népszavazási eredmény alapján Donald Tusk kormányfőnek egy héten belül meg kell bíznia Krakkó ideiglenes városvezetőjét, aki a 90 napon belül megtartandó időközi választásig teljesíti majd feladatait.

Aleksander Miszalski, a fő kormánykoalíciós erő, a KO politikusa 2024 májusa óta irányította a dél-lengyelországi vajdasági várost. Lengyelországban ötéves a helyhatósági hivatali ciklus.

Krakkói aktivisták idén januárban indítottak el aláírásgyűjtést a népszavazási kezdeményezéshez, amelyet márciusig közel 134 ezer helyi lakos támogatott.

A lakosok a többi között a választási ígéretek be nem tartását, a város eladósodását vetették Miszalski szemére, valamint azt is, hogy Krakkóban rosszul állították be az év elején érvénybe lépett alacsony kibocsátású autós övezet szabályait.

Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke az X-en megírta: a krakkóiak a népszavazáson "piros lapot mutattak" Donald Tusk kormányának. "Számunkra ez csak a kezdet" - utalt Kaczynski a jövő évi lengyel parlamenti választásokra.

Przemyslaw Czarnek, a PiS-nek a 2027-es választásokra szóló kormányfőjelöltje az X-en úgy fogalmazott: a krakkóiak menesztették "a pénzért és a haverokért gyakorolt hatalmat (…), most pedig Tusk következik."

Ma Miszalski, jövőre Tusk!

" - áll Slawomir Mentzen, a szintén ellenzéki Konföderáció egyik vezetőjének bejegyzésében.

Wladyslaw Teofil Bartoszewski külügyminiszter-helyettes, a kormánykoalíciós Lengyel Parasztpárt politikusa a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban viszont úgy látta: a krakkói népszavazásnak csak a helyi önkormányzat szintjén van jelentősége, a krakkóiak "csupán egy polgármester rossz, átgondolatlan döntései ellen emeltek hangot".

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, lemondott Lázár János
Harapófogóban van az MNB – Kitart még a türelem?
Súlyos terrortámadás rázta meg az atomhatalmat: rengeteg katona veszthette életét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility