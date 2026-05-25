Leváltották Krakkó polgármesterét

A hétfő reggel közzétett hivatalos eredmények szerint leváltották Aleksander Miszalskit, a fő lengyel kormánykoalíciós párt jelöltjeként 2024-ben megválasztott krakkói polgármestert a helyi népszavazáson.

A vasárnapi népszavazáson Miszalski távozását a szavazók többsége - 171 581 lakos - támogatta, 3631 lakos pedig ellenezte.

A voksoláson az erre jogosult krakkói lakosok 29,99 százaléka vett részt,

érvényességéhez pedig 26,98 százalékos részvétel (a 2024-es polgármester-választáson voksolók legalább háromötöde) volt szükséges.

Miszalskival együtt négy polgármester-helyettes is távozik. A népszavazáson a Polgári Koalíció (KO) többségű városi közgyűlés leváltásáról is szavaztak, itt azonban a részvétel nem érte el a szükséges küszöböt.

A népszavazási eredmény alapján Donald Tusk kormányfőnek egy héten belül meg kell bíznia Krakkó ideiglenes városvezetőjét, aki a 90 napon belül megtartandó időközi választásig teljesíti majd feladatait.

Aleksander Miszalski, a fő kormánykoalíciós erő, a KO politikusa 2024 májusa óta irányította a dél-lengyelországi vajdasági várost. Lengyelországban ötéves a helyhatósági hivatali ciklus.

Krakkói aktivisták idén januárban indítottak el aláírásgyűjtést a népszavazási kezdeményezéshez, amelyet márciusig közel 134 ezer helyi lakos támogatott.

A lakosok a többi között a választási ígéretek be nem tartását, a város eladósodását vetették Miszalski szemére, valamint azt is, hogy Krakkóban rosszul állították be az év elején érvénybe lépett alacsony kibocsátású autós övezet szabályait.

Jaroslaw Kaczynski, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke az X-en megírta: a krakkóiak a népszavazáson "piros lapot mutattak" Donald Tusk kormányának. "Számunkra ez csak a kezdet" - utalt Kaczynski a jövő évi lengyel parlamenti választásokra.

Przemyslaw Czarnek, a PiS-nek a 2027-es választásokra szóló kormányfőjelöltje az X-en úgy fogalmazott: a krakkóiak menesztették "a pénzért és a haverokért gyakorolt hatalmat (…), most pedig Tusk következik."

Ma Miszalski, jövőre Tusk!

" - áll Slawomir Mentzen, a szintén ellenzéki Konföderáció egyik vezetőjének bejegyzésében.

Wladyslaw Teofil Bartoszewski külügyminiszter-helyettes, a kormánykoalíciós Lengyel Parasztpárt politikusa a Polsat News kereskedelmi hírtelevízióban viszont úgy látta: a krakkói népszavazásnak csak a helyi önkormányzat szintjén van jelentősége, a krakkóiak "csupán egy polgármester rossz, átgondolatlan döntései ellen emeltek hangot".

