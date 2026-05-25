Megszólalt Donald Trump bizalmasa: komoly dolgok dőlhetnek el a színfalak mögött, de nem fogják elsietni a döntést

Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal vagy "más módon" lesz kénytelen Teheránnal bánni - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Újdelhiben, hangsúlyozva: Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna.

A tárcavezető újságíróknak elmondta,

meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken

mind a Hormuzi-szoros újranyitása,

mind az iráni nukleáris program ügyében,

és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek.

Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont "nem sürgeti az idő", és aláhúzta:

az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást.

Leszögezte továbbá azt is, hogy "bármilyen megállapodás szülessen, Izraelnek mindig joga lesz az önvédelemhez". "Minden országnak joga van az önvédelemhez. Tehát ha a Hezbollah rakétákkal támadja, Izraelnek joga van választ adnia" - jelentette ki.

Rubio először látogatott Indiába, ahol Narendra Modi indiai kormányfővel is egyeztetett, kedden pedig várhatóan találkozik az Egyesült Államok és India mellett Japánt és Ausztráliát magában foglaló "Quad-csoport" külügyminisztereivel.

