  • Megjelenítés
Megszólalt Donald Trump bizalmasa: komoly dolgok dőlhetnek el a színfalak mögött, de nem fogják elsietni a döntést
Globál

Megszólalt Donald Trump bizalmasa: komoly dolgok dőlhetnek el a színfalak mögött, de nem fogják elsietni a döntést

MTI
Az Egyesült Államoknak vagy sikerül jó megállapodást kötnie Iránnal vagy "más módon" lesz kénytelen Teheránnal bánni - jelentette ki Marco Rubio amerikai külügyminiszter hétfőn Újdelhiben, hangsúlyozva: Washington minden esélyt megad a diplomáciának, mielőtt egyéb alternatívákat tanulmányozna.

A tárcavezető újságíróknak elmondta,

meglehetősen komoly dolgok vannak terítéken

  • mind a Hormuzi-szoros újranyitása,
  • mind az iráni nukleáris program ügyében,

és reményét fejezte ki, hogy a két ország közötti megbeszélések sikeresek lesznek.

Rubio egyúttal megismételte Donald Trump amerikai elnök szavait, amelyek szerint Washingtont "nem sürgeti az idő", és aláhúzta:

Még több Globál

Halálos csapás érte az orosz határvidéket, odalett az áram- és vízellátás

Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Tömeges csapással válaszolt Moszkva a polgári célpontok elleni ukrán támadásra

az elnök nem fog aláírni rossz megállapodást.

Leszögezte továbbá azt is, hogy "bármilyen megállapodás szülessen, Izraelnek mindig joga lesz az önvédelemhez". "Minden országnak joga van az önvédelemhez. Tehát ha a Hezbollah rakétákkal támadja, Izraelnek joga van választ adnia" - jelentette ki.

Rubio először látogatott Indiába, ahol Narendra Modi indiai kormányfővel is egyeztetett, kedden pedig várhatóan találkozik az Egyesült Államok és India mellett Japánt és Ausztráliát magában foglaló "Quad-csoport" külügyminisztereivel.

Kapcsolódó cikkünk

Elindult egy szuper tanker a Hormuzi-szoroson át

Mindenki a történelmi alkura várt, de Trump olyat posztolt, ami után marad a teljes bizonytalanság

Netanjahu pillanatok alatt romba döntheti az Egyesült Államok béketervét

Nem maradhat így a rezsicsökkentés, ahogy eddig ismertük – kimondta a verdiktet Brüsszel

Visszafelé sült el az amerikaiak terve: olyan radikális vezető vette át az irányítást a háttérben, aki mindent lángba borítana

Szivárognak a részletek: így állapodhat meg Trump a Hormuzi-szoros megnyitásáról

Címlapkép forrása: Imtiyaz Khan/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Putyin bajban van, bevetették az Oresnyiket Ukrajna ellen – Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Elindult egy szuper tanker a Hormuzi-szoroson át
Súlyos terrortámadás rázta meg az atomhatalmat: rengeteg katona veszthette életét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility