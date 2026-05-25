Megtört a jég: 87 napos teljes hírzárlat után váratlan döntést hozott az iráni vezetés
Megtört a jég: 87 napos teljes hírzárlat után váratlan döntést hozott az iráni vezetés

Maszúd Pezeskján iráni elnök hétfőn elrendelte az országos internetszolgáltatás visszaállítását - közölte a Fársz helyi hírügynökség.

Az elnöki döntés ugyanakkor nem tartalmazott konkrét dátumot a 87. napja szünetelő szolgáltatás helyreállítására. Május közepén az iráni sajtó június 5-éről cikkezett mint lehetséges dátumról.

A teheráni vezetés a február 28-án indult amerikai-izraeli támadások óta gyakorlatilag teljességgel blokkolta a világháló elérhetőségét.

Az ország 90 milliós lakossága azóta csak az úgynevezett "nemzeti internethez" férhetett hozzá az államilag jóváhagyott honlapokkal.

Az internetszolgáltatás elérhetetlenné tételének társadalmi következményeken túl jelentős gazdasági hatásai is voltak, különös tekintettel az országban működő több mint egymillió online kereskedőre, akik bevételei erősen lecsökkentek.

Az iráni állam hivatalosan biztonsági megfontolásokkal indokolta az internet lekapcsolását. Megfigyelők azonban abból indulnak ki, hogy a teheráni vezetés elejét akarta venni annak, hogy a háborús pusztítás valós mértékével és a közhangulattal kapcsolatos értesülések, videók és képek felkerüljenek a közösségi médiába.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

