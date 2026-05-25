Megvan a javaslat, már szerdán dönthet a kormány egy fontos ügyről

Kivételes eljárásban tárgyalhatja, így már szerdán el is fogadhatja az Országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó kivitelességi javaslatot a kormány hétfőn nyújtotta be a parlamentnek.

Az Országgyűlés honlapján olvasható, Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon.

Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban.

Az indoklásban rögzítették, hogy a részvétel a Nemzetközi Büntetőbíróságban nem kizárólag külpolitikai vagy nemzetközi jogi kérdés, hanem értékválasztás: állásfoglalás az emberi méltóság sérthetetlensége, az áldozatok igazsághoz való joga és a büntetlenség kultúrájának elutasítása mellett.

A törvényjavaslat nem csupán egy korábbi, a nemzetközi közösség értékrendjével ellentétes döntés visszavonása, hanem hitvallás is amellett, hogy az igazságosság, az emberi méltóság és a nemzetközi együttműködés értékei Magyarország számára továbbra is iránytűként szolgálnak - tették hozzá.

Az előterjesztés hatályon kívül helyezi a büntetőbíróságból történő kilépésről szóló, az Orbán-kormány által kezdeményezett 2025-ös törvényt.

Magyar Péter miniszterelnök azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy kivételes eljárásban tárgyalja a törvényjavaslatot.

Ha a képviselők több mint fele hozzájárul ehhez, akkor a vita és a szavazás is szerdán lesz a javaslatról.

A kormány a pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozatában rendelte el a törvényjavaslat előkészítését és benyújtását Országgyűlésnek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images