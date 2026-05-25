Megvan a javaslat, már szerdán dönthet a kormány egy fontos ügyről

Az Országgyűlés honlapján olvasható, Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon.
Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban.
Az indoklásban rögzítették, hogy a részvétel a Nemzetközi Büntetőbíróságban nem kizárólag külpolitikai vagy nemzetközi jogi kérdés, hanem értékválasztás: állásfoglalás az emberi méltóság sérthetetlensége, az áldozatok igazsághoz való joga és a büntetlenség kultúrájának elutasítása mellett.
A törvényjavaslat nem csupán egy korábbi, a nemzetközi közösség értékrendjével ellentétes döntés visszavonása, hanem hitvallás is amellett, hogy az igazságosság, az emberi méltóság és a nemzetközi együttműködés értékei Magyarország számára továbbra is iránytűként szolgálnak - tették hozzá.
Az előterjesztés hatályon kívül helyezi a büntetőbíróságból történő kilépésről szóló, az Orbán-kormány által kezdeményezett 2025-ös törvényt.
Magyar Péter miniszterelnök azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy kivételes eljárásban tárgyalja a törvényjavaslatot.
Ha a képviselők több mint fele hozzájárul ehhez, akkor a vita és a szavazás is szerdán lesz a javaslatról.
A kormány a pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozatában rendelte el a törvényjavaslat előkészítését és benyújtását Országgyűlésnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Magyar Péter bejelentette: nekimegy a koncesszióknak a Tisza-kormány, az akkumulátoripari szabályozások is megváltoznak
A miniszterelnök elmondta, mire fókuszál a kormány most.
Tényleg meg lehet keresni 1 millió forintot a vendéglátásban?
Kezdődik a szezon.
Többéves csúcsok közelébe erősödött a forint
Magyarországra is elért a nemzetközi piacokon bekövetkező fordulat.
Újabb nagyalkuval vág ki egy fontos szeletet Amerikából von der Leyen
Friss fejezet nyílik az új millenium egyik első EU-paktumában.
Kigyulladt egy mozdony Kelenföldön, hatalmas fennakadások vannak a dunántúli vonatközlekedésben
Vitézy Dávid elmondta, egy 27 éves, bérelt villanymozdony kezdett el égni.
Így lehetne beindítani a brit gazdaságot
Jim O'Neill írása.
Új vizekre sodródhatott az orosz-ukrán háború - Friss felvételek jelentek meg a megsemmisült orosz óriáshajóról
A Földközi-tengeren érte a vég.
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.