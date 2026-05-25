  • Megjelenítés
Megvan a javaslat, már szerdán dönthet a kormány egy fontos ügyről
Globál

Megvan a javaslat, már szerdán dönthet a kormány egy fontos ügyről

MTI
Kivételes eljárásban tárgyalhatja, így már szerdán el is fogadhatja az Országgyűlés a Magyarország Nemzetközi Büntetőbíróságból történő kilépésének visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztést és a hozzá kapcsolódó kivitelességi javaslatot a kormány hétfőn nyújtotta be a parlamentnek.

Az Országgyűlés honlapján olvasható, Görög Márta igazságügyi miniszter által jegyzett javaslat szerint a nemzetközi béke és biztonság fenntartása, valamint az emberi jogok védelme érdekében feltétlenül szükséges a legsúlyosabb nemzetközi bűncselekmények elkövetőinek felelősségre vonása egy nemzetközi bírói fórumon.

Ennek érdekében szükséges fenntartani Magyarország részvételét a Nemzetközi Büntetőbíróságban.

Az indoklásban rögzítették, hogy a részvétel a Nemzetközi Büntetőbíróságban nem kizárólag külpolitikai vagy nemzetközi jogi kérdés, hanem értékválasztás: állásfoglalás az emberi méltóság sérthetetlensége, az áldozatok igazsághoz való joga és a büntetlenség kultúrájának elutasítása mellett.

A törvényjavaslat nem csupán egy korábbi, a nemzetközi közösség értékrendjével ellentétes döntés visszavonása, hanem hitvallás is amellett, hogy az igazságosság, az emberi méltóság és a nemzetközi együttműködés értékei Magyarország számára továbbra is iránytűként szolgálnak - tették hozzá.

Még több Globál

Karnyújtásnyira a megállapodás: Amerika feloldja a blokádot, újraindulhat a forgalom a kulcsfontosságú tengerszorosban

Megtört a jég: 87 napos teljes hírzárlat után váratlan döntést hozott az iráni vezetés

Egyre veszélyesebbek az ukrán támadások Európára, Belgiumból csempészhettek robbanóanyagot Oroszországba - Háborús híreink hétfőn

Az előterjesztés hatályon kívül helyezi a büntetőbíróságból történő kilépésről szóló, az Orbán-kormány által kezdeményezett 2025-ös törvényt.

Magyar Péter miniszterelnök azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy kivételes eljárásban tárgyalja a törvényjavaslatot.

Ha a képviselők több mint fele hozzájárul ehhez, akkor a vita és a szavazás is szerdán lesz a javaslatról.

A kormány a pénteki Magyar Közlönyben megjelent határozatában rendelte el a törvényjavaslat előkészítését és benyújtását Országgyűlésnek.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, lemondott Lázár János

Magyar Péter bejelentette: nekimegy a koncesszióknak a Tisza-kormány, az akkumulátoripari szabályozások is megváltoznak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Utolértük Svájcot

Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Díjmentes online előadás

Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások

Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo

Fórum

Konferencia ajánló

The Science of Football

The Science of Football

2026. május 26.

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: politikai adok-kapokba keveredett Orbán Anita, interjút adott Magyar Péter
Szélesednek a korrupciós nyomozások: húsz embert vettek őrizetbe, 13 képviselő mentelmi jogát felfüggesztették Görögországban
Súlyos terrortámadás rázta meg az atomhatalmat: rengeteg katona veszthette életét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility