Olyan Vaskupola épül Ukrajnában, amiről az egész világ csak álmodni merne, ráadásul fillérekből

A Politico beszámolója szerint a Lima rendszert az amerikai bejegyzésű, de ukrán alapítású Cascade Systems védelmi startup fejlesztette ki. A hagyományos légvédelmi eszközökkel ellentétben a rendszer nem fizikailag semmisíti meg a beérkező fegyvereket, ehelyett a GPS- és GLONASS-jelek zavarásával és meghamisításával (ún. spoofing) téríti el azokat a pályájukról. Ha a műholdas jeleket blokkolják, a fegyverek ugyan átválthatnak inerciális navigációra, de pontosságuk 100 kilométerenként akár 2000 métert is tévedhet.

Amikor a Lima be van kapcsolva, a rakéták eltérítése még nagyobb. A navigáció egyszerű elnyomásán túl koordináta-hamisítást is alkalmazunk, több kilométeres eltéréssel. El tudjuk érni, hogy a rakétáik szántóföldekre csapódjanak be a célpontjaik helyett

- mondta a Politiconak az egyik fejlesztő, az ukrán Éjjeli Őrség elektronikai hadviselési egységének parancsnoka. Hozzátette, hogy egyes korábbi támadásokat úgy hárítottak el, hogy elhitették a beérkező fegyverekkel, hogy Peruban tartózkodnak.

A Cascade Systems szerint egy egység ára legfeljebb 3 millió hrivnya, azaz körülbelül 68 ezer dollár. Egy nagyváros védelméhez megközelítőleg 30-100 darabra lehet szükség. Ez összesen nagyjából 5 millió euróba kerül,

ami megegyezik egyetlen Patriot PAC-3 elfogórakéta árával.

A vállalat eddig több mint 400 Lima rendszert szállított le, az első telepítés 2024 júliusában kezdődött, majd 2025 októberére kiterjesztették a polgári infrastruktúra védelmére is. A gyártó állítása szerint a rendszer az elmúlt másfél évben több mint 20 ezer Sahed/Gerány drónt zavart meg, emellett tucatnyi ballisztikus és cirkálórakétát térített el.

Az ukrán szárazföldi erők elektronikai hadviselési osztályának vezetője, Makszim Szkoreckij megerősítette a rendszer képességeit. Elmondta, hogy a Lima legújabb változatai már a nagy hatótávolságú fegyvereket, köztük a ballisztikus rakétákat is képesek zavarni. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az elektronikai hadviselés nem szünteti meg teljesen a fenyegetést. A megzavart drónok és rakéták ugyanis továbbra is becsapódnak valahová, és kárt okoznak.

Az elektronikai hadviselés állandó technológiai versenyt jelent. Oroszország folyamatosan fejleszti fegyvereinek navigációját és zavarásvédelmét, 2025-ben például bevezette a Kometa antennákat. Válaszul a Cascade mérnökei kifejlesztették a Lima Quant elnevezésű, továbbfejlesztett változatot. Ez az eszköz magasabb frekvenciájú jelekkel és fejlettebb hamisítási technikákkal veszi fel a harcot az új orosz rendszerekkel.

Eközben Mihajlo Fedorov védelmi miniszter bejelentette, hogy Ukrajna a légitámadások elleni 95 százalékos, stabil elfogási arány elérésére törekszik. Az elmúlt négy hónapban megduplázódott az elfogódrónokkal megsemmisített Sahedek aránya. Fedorov azt is elárulta, hogy 27 ukrán vállalkozás csatlakozott egy kísérleti magán-légvédelmi projekthez. Emellett zajlik a kifejezetten olcsó elfogórakéták fejlesztése is. Ezek az eszközök a jelenlegi és a jövőbeli, sugárhajtóműves drónváltozatok ellen egyaránt bevethetők lennének.

