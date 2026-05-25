Őrizetbe vették a rendőrök Hilarion orosz metropolitát, egy ideig Magyarországon is tevékenykedő orosz főpapot

A cseh rendőrök kábítószergyanús anyaggal a kocsijában vették őrizetbe Hilarion orosz metropolitát. Bár az egyházi vezető tagadja a kábítószer birtoklását, a letartóztatás tényét a helyi hatóságok is megerősítették.

A Novinky.cz cseh hírportál beszámolója szerint a metropolita vasárnap egy Karlovy Vary-i pravoszláv templomból indult útnak. Járművét végül a közép-csehországi Unhošť településen állították meg a rendőrök.

A kocsi átvizsgálása során a csomagtartóból

négy apró, ismeretlen fehér anyagot tartalmazó tároló került elő.

Az eredetileg csak a közösségi médiában terjedő értesüléseket a cseh Nemzeti Kábítószer-ellenes Központ szóvivője azóta hivatalosan is megerősítette.

Hilarion (Alfejev) metropolita az orosz ortodox egyház egyik legismertebb, nemzetközileg is aktív főpapja volt, aki hosszú időn át meghatározó szerepet játszott az egyház külső kapcsolataiban és teológiai-közéleti megszólalásaiban. Pályáját teológusként és egyházi diplomatként építette: több nyelven publikált, a nyugati keresztény felekezetekkel folytatott párbeszédben is gyakran képviselte az orosz ortodox álláspontot. Legismertebb tisztségei közé tartozott, hogy 2009 és 2022 között a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője volt, ami az orosz ortodox egyház „külügyminiszteri” szerepkörének felel meg.

2022-ben leváltották tisztségéről, és júniustól kezdve Budapest és Magyarország metropolitája lett. 2024 nyarán a moszkvai szinódus ideiglenesen felfüggesztette tisztségéből, és bizottsági vizsgálatot rendelt el a budapesti egyházmegye ügyeivel, illetve a sajtóban megjelent – többek között szexuális visszaélésre vonatkozó – vádakkal összefüggésben. Ekkor Magyarországról is eltávolították az orosz egyház egykori második emberét, Moszkvában elrendelt "száműzetését" Csehországban töltötte.

