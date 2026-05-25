Őrizetbe vették a rendőrök Hilarion orosz metropolitát, egy ideig Magyarországon is tevékenykedő orosz főpapot

A Novinky.cz cseh hírportál beszámolója szerint a metropolita vasárnap egy Karlovy Vary-i pravoszláv templomból indult útnak. Járművét végül a közép-csehországi Unhošť településen állították meg a rendőrök.
A kocsi átvizsgálása során a csomagtartóból
négy apró, ismeretlen fehér anyagot tartalmazó tároló került elő.
Az eredetileg csak a közösségi médiában terjedő értesüléseket a cseh Nemzeti Kábítószer-ellenes Központ szóvivője azóta hivatalosan is megerősítette.
Hilarion (Alfejev) metropolita az orosz ortodox egyház egyik legismertebb, nemzetközileg is aktív főpapja volt, aki hosszú időn át meghatározó szerepet játszott az egyház külső kapcsolataiban és teológiai-közéleti megszólalásaiban. Pályáját teológusként és egyházi diplomatként építette: több nyelven publikált, a nyugati keresztény felekezetekkel folytatott párbeszédben is gyakran képviselte az orosz ortodox álláspontot. Legismertebb tisztségei közé tartozott, hogy 2009 és 2022 között a Moszkvai Patriarchátus Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának vezetője volt, ami az orosz ortodox egyház „külügyminiszteri” szerepkörének felel meg.
2022-ben leváltották tisztségéről, és júniustól kezdve Budapest és Magyarország metropolitája lett. 2024 nyarán a moszkvai szinódus ideiglenesen felfüggesztette tisztségéből, és bizottsági vizsgálatot rendelt el a budapesti egyházmegye ügyeivel, illetve a sajtóban megjelent – többek között szexuális visszaélésre vonatkozó – vádakkal összefüggésben. Ekkor Magyarországról is eltávolították az orosz egyház egykori második emberét, Moszkvában elrendelt "száműzetését" Csehországban töltötte.
Címlapkép forrása: Mikhail Svetlov/Getty Images
Szélesednek a korrupciós nyomozások: húsz embert vettek őrizetbe, 13 képviselő mentelmi jogát felfüggesztették Görögországban
Csaltak az uniós támogatásokkal.
Elképesztő incidens a levegőben: órákon keresztül repült vakon repült a magas rangú miniszter gépe
Oroszországot sejtik a háttérben.
Megszólalt a MOL a Liszt Ferenc repülőtér kerozin-ellátásáról
Kiderült, mire lehet számítani a közeljövőben.
Japán paradoxon: ébredő jegybank, javuló mérleg, mégis történelmi mélyponton a jen
A java csak most kezdődik.
"Nagyszerű emberiség": a mesterséges intelligenciáról szól XIV. Leó pápa ma megjelent enciklikája
Lassítani kell az egyházfő szerint az AI-fejlesztéseket.
Vészesen terjed az ebola, még vakcina sincs erre a vírustörzsre
Közben az erőszak miatt menekülnek az emberek, így nehéz a kontaktuskutatás.
Színre lépett és asztalra csapott az "anti-Trump": gyűlnek már felette a sötét felhők, de még sincs minden veszve?
Trump legfőbb és legkönyörtelenebb kritikusává lépett elő Pedro Sánchez.
Mindent összeszedtünk, amit egy vállalkozónak fontos az elemzők, tudósok áprilisi munkáiból - Indul új rovatunk, a Vállalkozói Mozaik
A gazdasági elemzések lényegét foglalja össze vállalkozók számára új rovatunk, a Vállakozói Mozaik. Egybegyűjtjük és összefoglaljuk, a vezető elemző intézetek és tudományos műhelyeine
Utolértük Svájcot
Kihúzzuk a botot a küllők közül. Kezdjük az elején. Az 1989-es rendszerváltás óta kilenc darab kormányt láttunk. Pontosabban kilenc darab pocsék kormányt. Az elmúlt tizenhat... The post Utol
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Információszabadság és mesterséges intelligencia: Mit tanulhatunk a brit hatósági útmutatóból?
A mesterséges intelligencia (MI) használata egyre több területen utat tör, ez alól nem lehet kivétel az információszabadság (közérdekű adatokhoz történő hozzáférés) sem. Természetesen
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
Budakeszi garázsból indult, ma már Amerikában is kapható a magyar szörp
A Portfolio Business podcastban Galajda Péterrel, a Mayer alapító-ügyvezetőjével beszélgettünk.
Brutális szembeszélben Magyarország: túlzott volt az optimizmus?
Dilemmában a Fed, és a magyar jegybank is.
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo