Rejtélyes páncélvadász bukkant fel Ukrajnában, 11 kilométerről adott le tűpontos találatot

A videók a 78. ukrán dandár kiképzésén készült, a felvételeken jól látható, hogy a B1 Centaurókat a ma már megszokott drónvédelmi megoldásokkal szerelték fel. Ezek közé tartozik az extra páncélzat, valamint az ukrán csapatoknál széles körben elterjedt drónelhárító tetőpáncélzat, közismertebb nevén a "tyúkketrec".

A felvételen megszólaló lövész elmondása szerint

a legtávolabbi pontos lövést mintegy 11 kilométeres távolságból adta le.

A számára rekordot jelentő lövést fedett tüzelőállásból, közvetett irányzással hajtották végre, és pontosan eltaláltak egy orosz erők által használt épületet. A jármű parancsnoka, a Direktor hívójelű katona különösen a Centauro belső kommunikációs rendszerét dicsérte. Mint fogalmazott, a T-72-es és a T-64-es harckocsiknál előfordult, hogy alig hallották egymást vagy a rádióforgalmat, a Centauróban viszont részben a csendesebb motor miatt minden tisztán érthető.

()Ukraine released a video which talks about the Italian B1 Centauro, currently used by the 78th Separate Air Assault Brigade of Ukraine. Its quite interesting to know what the general view of this platform is. Ill be going over what was said in the next posts. ⬇️ pic.twitter.com/V2Bp6ffTKx https://t.co/V2Bp6ffTKx — A-129 Mangusta (@NichoConcu) May 23, 2026

A parancsnok elmondása szerint a B1 Centauro hű a beosorolásához, kitünő harckocsivadász eszköz. Kiemelte továbbá a jármű kiváló találati pontosságát. Ugyanakkor hozzátette, hogy a hagyományos páncélos összecsapások mára viszonylag ritkává váltak a harctéren. Ennek oka az FPV-drónok, a Molnyija típusú pilóta nélküli repülőgépek és egyéb csapásmérő eszközök tömeges jelenléte.

Ahhoz, hogy egyáltalán eljusson egy ilyen harcérintkezésig, a járműnek előbb túl kell élnie az összes drónt. Fedett tüzelőállásból viszont nagyon hatékonyan és pontosan tüzel

- magyarázta.

Az ukrán szolgálatban álló B1 Centauro harcjárművekről az első fotók 2024 őszén jelentek meg. A gépeket már ekkor drónvédelemmel szerelték fel, bár a szállításokról szóló tárgyalások már 2023 óta folytak. A mostani felvételek alapján az ukrán erők elsősorban közvetett irányzású tűzfeladatokra, fedett tüzelőállásból vetik be a járműveket. Az Ukrajnába szállított járművek pontos számáról és bevetésük intenzitásáról egyelőre nem állnak rendelkezésre nyilvános adatok.

