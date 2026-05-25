Rejtélyes páncélvadász bukkant fel Ukrajnában, 11 kilométerről adott le tűpontos találatot
Újabb felvételeken tűntek fel az ukrán fegyveres erők szolgálatában álló, olasz gyártmányú B1 Centauro kerekes páncélvadászok. A járművekről az Army TV katonai médiacsatorna közölt képsorokat, valamint interjút is közölt az eszközöket használó katonákkal - tudósított a Defence Express.

A videók a 78. ukrán dandár kiképzésén készült, a felvételeken jól látható, hogy a B1 Centaurókat a ma már megszokott drónvédelmi megoldásokkal szerelték fel. Ezek közé tartozik az extra páncélzat, valamint az ukrán csapatoknál széles körben elterjedt drónelhárító tetőpáncélzat, közismertebb nevén a "tyúkketrec".

A felvételen megszólaló lövész elmondása szerint

a legtávolabbi pontos lövést mintegy 11 kilométeres távolságból adta le.

A számára rekordot jelentő lövést fedett tüzelőállásból, közvetett irányzással hajtották végre, és pontosan eltaláltak egy orosz erők által használt épületet. A jármű parancsnoka, a Direktor hívójelű katona különösen a Centauro belső kommunikációs rendszerét dicsérte. Mint fogalmazott, a T-72-es és a T-64-es harckocsiknál előfordult, hogy alig hallották egymást vagy a rádióforgalmat, a Centauróban viszont részben a csendesebb motor miatt minden tisztán érthető.

Egyre veszélyesebbek az ukrán támadások Európára, Belgiumból csempészhettek robbanóanyagot Oroszországba - Háborús híreink hétfőn

Felvételek: alig egy órát közlekedett egy új önvezető busz, máris balesetet szenvedett

Stubb: megfordult a háború, Ukrajna került előnybe

A parancsnok elmondása szerint a B1 Centauro hű a beosorolásához, kitünő harckocsivadász eszköz. Kiemelte továbbá a jármű kiváló találati pontosságát. Ugyanakkor hozzátette, hogy a hagyományos páncélos összecsapások mára viszonylag ritkává váltak a harctéren. Ennek oka az FPV-drónok, a Molnyija típusú pilóta nélküli repülőgépek és egyéb csapásmérő eszközök tömeges jelenléte.

Ahhoz, hogy egyáltalán eljusson egy ilyen harcérintkezésig, a járműnek előbb túl kell élnie az összes drónt. Fedett tüzelőállásból viszont nagyon hatékonyan és pontosan tüzel

- magyarázta.

Az ukrán szolgálatban álló B1 Centauro harcjárművekről az első fotók 2024 őszén jelentek meg. A gépeket már ekkor drónvédelemmel szerelték fel, bár a szállításokról szóló tárgyalások már 2023 óta folytak. A mostani felvételek alapján az ukrán erők elsősorban közvetett irányzású tűzfeladatokra, fedett tüzelőállásból vetik be a járműveket. Az Ukrajnába szállított járművek pontos számáról és bevetésük intenzitásáról egyelőre nem állnak rendelkezésre nyilvános adatok.

