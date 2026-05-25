Stubb: megfordult a háború, Ukrajna került előnybe

Stubb úgy értékelte, hogy Ukrajna háborús erőfeszítései jól elkülöníthető szakaszokon mentek keresztül: a kezdeti túlélési fázist az ellenállás évei követték. Értékelése szerint a konfliktus most egy olyan időszakba lépett, amelyben a frontvonalakon zajló felőrlő hadviselés egyre inkább Kijev javára billen.

Ennek a háborúnak az első éve Ukrajna számára a túlélésért folytatott küzdelem volt. Aztán jött három év kitartás. Most már tiszta matematika

- fogalmazott a finn államfő.

Stubb szerint

Oroszország jelenleg minden egyes elesett ukrán katonára vetítve nyolc saját embert veszít.

Ez a veszteségarány, párosulva a háború csökkenő oroszországi társadalmi támogatottságával, egyértelműen azt jelenti, hogy Ukrajna előnybe került.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images