Súlyos jelentés: Ukrajna legjobb fegyverét fordították a NATO-ellen, Oroszország megtalálta az ellenszert
A The Telegraph oknyomozó riportja szerint Oroszország a kalinyingrádi elektronikai hadviselési rendszereivel zavarja az orosz célpontok ellen indított ukrán drónok navigációját, ez az oka annak, hogy az ukrán eszközök egyre gyakrabban csapódnak be a balti államokban és Finnországban.

Az orosz elektronikai hadviselési egységek a kalinyingrádi exlávé területén többször is GPS-zavarást, illetve GPS-jelhamisítást (spoofing) alkalmaznak. Utóbbi módszer lényege, hogy a rendszerek a valódiak helyett hamis koordinátákat sugároznak.

Ennek következtében a drónok tévesen érzékelik a pozíciójukat, és a torz adatok alapján módosítják az útvonalukat. Ez közvetlen úton vezethet ahhoz, hogy az Oroszország északi részét célzó ukrán drónok

NATO-tagállamok légterébe sodródnak, esetlegesen be is csapódnak.

Amíg Ukrajna nem találja meg az ellenszerét a zavarásnak, a drónok közvetlen veszélyt jelenthetnek a NATO-tagállamokra is.

A kalinyingrádi rendszerek azonban nemcsak a harctéren okoznak problémákat. A Balti-tenger térségében rendszeresen tapasztalnak a légi és a tengeri közlekedést egyaránt érintő GPS-, valamint egyéb műholdas navigációs zavarokat. A balti államok és Németország elemzői, illetve kormányzati tisztviselői ezeket az incidenseket már többször is az orosz elektronikai hadviselési tevékenységhez kötötték.

Kalinyingrád, Oroszország Lengyelország és Litvánia között fekvő, erősen militarizált exklávéja régóta Moszkva NATO-közeli elektronikai hadviselési műveleteinek kulcsfontosságú bázisa.

